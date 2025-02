Il “mistero” della reincarnazione con l’Archeosofica

Arezzo, 28 febbraio 2025 – Prosegue con successo il ciclo di incontri che ha come tema d "FRAMMENTI DI UNA TRADIZIONE SAPIENZIALE", con lo scopo di presentare il pensiero del Fondatore della scuola di Archeosofia, Tommaso Palamidessi, che la fondò nel lontano 1968 per istruire e divulgare la conoscenza integrale che riguarda l'uomo, la natura e il divino. Il terzo appuntamento programmato per sabato 1 marzo con inizio alle ore 17,00, nella sede dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro 58, in zona Pescaiola, affronterà uno degli argomenti più affascinanti per l’uomo e la donna di tante civiltà e tradizioni, antiche e moderne, ovvero il “mistero” della reincarnazione.

La dottrina della reincarnazione è infatti contemplata in molte delle religioni attuali, e tale concetto si è rifatto strada anche nel pensiero dell’uomo e dei ricercatori occidentali contemporanei. Molte persone ancora oggi si domandano se esistano o siano esistite, altre vite oltre quella attuale che stiamo vivendo. Cosa sopravvive di noi da una reincarnazione all’altra? È possibile ricordare qualcuna di queste passate vite? A questi e molti altri argomenti si cercherà di rispondere durante l’incontro dal titolo: “Il ricordo delle vite precedenti”. La conferenza sarà come sempre ad ingresso libero e gratuito.