Arezzo, 12 marzo 2025 – Il Mercato delle Pulci torna a Monte San Savino domenica 23 marzo con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Pro Loco Monte San Savino e L’Artefice, trasformando il borgo in un vivace centro di scambio e condivisione. Un evento che, edizione dopo edizione, si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama il riuso, il riciclo e il consumo consapevole.

Dalle ore 9:00 alle 19:00, le vie del borgo accoglieranno ben 150 banchi con oggetti di seconda mano, curiosità e occasioni uniche. Una manifestazione che si distingue dalle classiche fiere vintage o di antiquariato, proponendo un’esperienza autentica e coinvolgente, basata sul valore della sostenibilità e dell’integrazione.

Per facilitare l’accesso all’evento, saranno attive navette gratuite con partenza dallo Stadio Comunale, dalla zona industriale e da La Gora. Un’opportunità perfetta per vivere una domenica all’aria aperta, esplorare il fascino di Monte San Savino e dare il benvenuto alla primavera in un’atmosfera festosa e ricca di opportunità.

In occasione del Mercato delle Pulci, si terrà anche l’evento "Shooting Day", grazie alla collaborazione tra WeARe e il Fotoclub Il Sansovino. Fotografi e appassionati si muoveranno tra le vie del paese alla ricerca degli scatti perfetti per la copertina del prossimo numero del mensile.

Vi aspettiamo numerosi per il più grande evento dedicato all’usato tra privati del centro Italia!