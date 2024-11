“Il Mercante del Borgo” a Sansepolcro

Arezzo, 25 novembre 2024 – “Il Mercante del Borgo”. Si chiama così l’originale proposta in vista delle prossime festività natalizie. Un nome che ricorda il celebre gioco del “Mercante in Fiera” e che ricalca le sue caratteristiche. Due mazzi da 40 carte ciascuno, con dorso azzurro e dorso rosso. Le carte sono un mazzo a sfondo bianco e l’altro a sfondo nero. Solo che a differenza degli emblemi – monumenti, flora e fauna – raffigurati nelle tradizionali carte del Mercante in Fiera, qui troviamo simboli, associazioni, luoghi e figure del Borgo. Un tributo alla storia, all’arte ma anche ai personaggi più conosciuti del presente e del passato di Sansepolcro, che diventano anche collezione e autentica memoria storica. Ogni carta è dotata di un qr code che scansionato riporta spiegazione dell’immagine contenuta in essa. L’idea è venuta a un cittadino, Mario Mariani, con Riccardo Lorenzi che ha curato le foto stampate sulle carte da gioco, e che ha ottenuto anche le sponsorizzazioni di importanti marchi imprenditoriali del territorio come “BMA”, “Io vivo in Toscana” e “Lacamiciartigiatoscana”. Sono state già realizzate e a breve saranno in distribuzione presso varie locations, dalle edicole ai negozi e supermercati del territorio, fino all’Ufficio Turistico. Una iniziativa originale e anche preziosa per chi è borghese, un modo innovativo per trascorrere divertendosi in famiglia e con gli amici le imminenti festività. Ma anche un’idea che profuma di solidarietà. Il ricavato della vendita dei due mazzi del “Mercante del Borgo”, tolte le spese sostenute, sarà infatti devoluto all’associazione “ValtiberinAutismo”.