Il magico mondo delle castagne. Un libro in regalo con La Nazione

A tu per tu con la grande civiltà del castagno e i suoi pregiati frutti, con l’universo ombroso e fertile di una pianta che ha dato nutrimento, ricovero e calore a generazioni di contadini, pastori e montanari. E’ infatti dedicato alla castagna - la stagione della raccolta è alle porte - il bel libro che tutti i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola venerdì 29 settembre insieme a La Nazione. Una iniziativa promossa in stretta collaborazione con Unicoop Firenze, che ha fortemente voluto il progetto realizzando, d’intesa con Giunti Editore, un volume che si contraddistingue per originalità e freschezza, oltre che per la qualità e il rigore dei contenuti, visto che i testi sono curati da Daniele Vergari e Davide Fiorino dell’Accademia dei Georgofili.

Una iniziativa che rientra nel più ampio programma che vede Unicoop Firenze impegnata a promuovere la cultura del territorio, la stagionalità dei prodotti, le scelte a favore di un acquisto consapevole. Il libro - 96 pagine, agile nella lettura, con una proposta grafica accattivante e con il poster a colori sulla stagionalità dei prodotti della terra toscani - si apre con motti, citazioni e proverbi della cultura popolare collegati al valore della castagna, ma anche brani di grandi autori della letteratura che a questo frutto si sono ispirati. Da Giovanni Pascoli a Pablo Neruda, da Luigi Alamanni a Federico Garcìa Lorca che nel 1920 scriveva: “Le castagne sono la pace del focolare. Cosa d’altri tempi. Crepitare di vecchi legni, pellegrini smarriti”...

Quindi tocca agli Accademici dei Georgofili (letteralmente gli “amanti della terra”) prendere il lettore per mano e accompagnarlo lungo un itinerario che profuma di sapienza e aromi antichi attraverso l’Appennino, boschi e castagneti che una volta erano tenuti come giardini, per riscoprire protagonisti, storia e curiosità del mondo dell’agricoltura toscano. E infine, nella seconda parte del volume, si potrà indugiare e divertirsi tra i fornelli in compagnia di Rosalba Gioffré che propone dieci ricette originali della cucina regionale, la cucina di casa nostra, che hanno la castagna come protagonista. E’ la cucina degli affetti, capace di evocare sapori e ricordi che credevamo dimenticati. Per ciascuna ricetta sono state verificate le preparazioni e inseriti a margine, consigli e varianti locali declinate secondo il gusto dei territori: provare per credere. Così da rendere ancora più unico e prelibato l’incontro con questo prodotto del bosco, un piccolo tesoro nascosto, in apparenza modesto, ma capace di assumere anche un forte valore simbolico legato al senso stesso della vita.