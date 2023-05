Il flautista Alberto Navarra protagonista a Casa Bruschi

Arezzo, 3 maggio 2023 – Il terzo appuntamento della XVIII Stagione Concertistica Internazionale organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, avrà come protagonista il flautista italiano Alberto Navarra. Il giovane musicista, che si esibirà a Casa Bruschi domenica 7 maggio alle ore 18, ha attirato l’attenzione del pubblico nella primavera del 2022 vincendo il Carl Nielsen International Flute Competition ed è stato il primo italiano in 40 anni capace di imporsi nel prestigioso Concorso internazionale di Odense (Danimarca). Quello danese è l’ultimo di una serie di recenti successi in concorsi internazionali quali: Severino Gazzelloni Flute Competition (Italia) nel 2021 e il Premiul Dorel Baicu (Romania) nel 2020.

Da settembre 2022 Navarra si è unito ai Berliner Philharmoniker come membro della prestigiosa Karajan Akademie, avendo la possibilità di suonare in prestigiosi festival internazionali, oltre che alla Berliner Philarmonie. Nel 2023 si esibirà come solista con la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, l’AArhus Symfoniorkester e l'Odense Symfoniorkester.

“Alberto Navarra è un grande talento italiano” - afferma il Maestro Roberto Pasquini direttore artistico del Festival - “ed è un orgoglio averlo qui con noi ad Arezzo, perché come molti giovani di spicco ha trovato la sua completa valorizzazione soprattutto all’estero, ma domenica avremo modo di ascoltare quale bellezza sappia far nascere dal suo magico flauto. Anche Emmanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philarmoniker, ha dichiarato che Navarra è un musicista di altissimo valore, d’ispirazione ed esempio per tutti i musicisti della sua generazione.”

Alberto Navarra suonerà insieme alla pianista Martina Consonni un repertorio con musiche di Mozart, Poulenc, Martin e Franck.

I prossimi concerti della XVIII Stagione Concertistica Internazionale:

Giovedì 25 maggio ore 21

Hayoung Choi, violoncello

Joachim Carr, pianoforte

Musiche di Stravinsky, Britten, Rachmaninov

Giovedì 8 giugno ore 21

Alim Beisembayev, pianoforte

Musiche di Bach, Chopin, Liszt, Rachmaninov

Giovedì 29 giugno ore 21

Kevin Chen, pianoforte

Musiche di Scarlatti, Haydn, Sciabin, Liszt

In prevendita presso la Casa Museo Ivan Bruschi, i biglietti di ogni concerto al costo di 12 euro a persona. L’ingresso consente una visita al museo nel giorno del concerto e nelle settimane successive

Per informazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]