Arezzo, 16 ottobre 2024 – Il cantautore Cecè Tripodo in concerto a Poppi il 17 ottobre con il suo “Canzoni Sporche Tour”.

Prosegue in provincia di Arezzo la tournée di Cecè Tripodo che il 17 ottobre 2024 alle ore 21.30 presso Osteria del tempo perso (Via Roma, 79, Poppi AR) presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo musicale “Canzoni Sporche”.

Dopo un periodo di assenza dalla musica live perché impegnato come attore nella serie tv “Rumors” prodotta da Farrago, Cecè torna a calcare il palco in versione acustica: voce e chitarra, accompagnato da Marcelo Sganzerla a pianoforte e mandolino.

Durante lo spettacolo non mancheranno riferimenti alla vita marinaresca e piratesca, al viaggio, all’avventura per mare e al piacere della scoperta.

“In un mondo che mira alla perfezione, alla chiarezza e alla patina del pudore, abbiamo bisogno di sporcarci, impiastricciarci le mani di colori; salire su un galeone e iniziare a navigare sporcandoci le mani. Da questa esigenza nasce “Canzoni Sporche”.

L’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni 340 510 2705.

Cecè Tripodo classe 1996 inizia a fare musica a 16 anni in Irlanda. Tornato in Italia va a vivere ad Arezzo dove pubblica il suo primo disco “Il Bivacco” (che sarà in vendita al concerto).

Nel 2017 Dopo una tournée in giro per l’Italia viene notato dallo stand up comedian e attore marchigiano Giorgio Montanini che lo chiama ad aprire i suoi spettacoli per due tournée nei più grandi club e teatri italiani.

Nel 2018 Cecè è il vincitore del premio “Fornaci in…canto”. Da lì comincia una tournée che dura fino al 2020 e che lo porta ad esibirsi anche oltre i confini italiani.

Nel 2022 ottiene un ruolo nella serie tv “Rumors” prodotta dal collettivo cinematografico di Arezzo Farrago e in uscita nel 2024 su una delle maggiori piattaforme di streaming.