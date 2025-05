Arezzo, 20 maggio 2025 – Il 25 aprile nei diari di Pieve

Presentazione del libro il 21 maggio nella ex chiesa di via Oberdan ad Arezzo

“Liberazione quotidiana. Il 25 aprile 1945 nei diari di Pieve Santo Stefano”. Il volume curato da Pier Vittorio Buffa e Nicola Maranese, pubblicato per “Succedeoggi Libri”, verrà presentato alle ore 17.30 di mercoledì 21 maggio nella ex chiesa Madonna del Duomo al numero 61 di via Oberdan ad Arezzo. Interverranno gli autori e sono in programma letture di Andrea Biagiotti. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contempioranea.

Come si legge nel volume, “Succedeoggi Libri ha chiesto ai due autori di raccontare quel giorno speciale nella sua “normalità”, traendo i fatti dai diari conservati a Pieve Santo Stefano dove, nel 1984, Saverio Tutino fondò l’Archivio Diaristico nazionale, un piccolo tesoro della vita comune degli italiani”.