I volontari del Pd: "La solidarietà vince"

PRATO

Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato, i dem hanno chiacchierato poco e fatto molto. All’appello ai vostri giovani e ai più grandi in tanti hanno risposto. Un esercito di volontari.

"Una mobilitazione senza precedenti. Prato è tra le province più colpite dall’alluvione e come sempre accade nei momenti difficili ha saputo reagire subito. È bastato fare un appello e in poche ore hanno aderito quasi in quattromila. Ci siamo messi a disposizione, la città ha risposto presente: è stato impressionante".

Un partito si rilancia anche sporcandosi le mani e rimboccandosi le maniche?

"Un partito si rilancia se diventa utile per le persone. Nell’emergenza non potevamo stare fermi: abbiamo deciso di sospendere l’attività politica dando supporto a chi ha perso tutto. Adesso che l’emergenza sta rientrando, il nostro compito sarà quello di sostenere ancora di più il meraviglioso mondo del volontariato e delle associazioni".

La meglio gioventù. Nel 2023 come nel 1966. Gli angeli del fango ci sono sempre. Che insegnamento ci danno?

"Oggi come allora l’insegnamento è che dalle tragedie, anche quelle più terribili, se ne esce sempre insieme. La solidarietà rende più forte una comunità. Prato è un territorio straordinario per questo: perché unisce la cura quotidiana delle persone a un grande movimento collettivo pronto a rispondere anche nelle emergenze".

Impegno e fango, l’etichetta di radical chic e di partito della Ztl sono lontani con la svolta Schlein?

"In questi mesi, e in particolare per questa terribile vicenda, abbiamo voluto dare protagonismo alla base e ai bisogni delle persone. Quante volte diciamo che bisogna tornare tra la gente? Noi lo stiamo facendo".

L’immagine di questa esperienza.

"Le file con centinaia di giovani alle 8 del mattino davanti agli hub che abbiamo allestito per l’emergenza. Sporchi di fango con pale e stivali, i volti stravolti. Non lo dimenticherò mai".