I miracoli di Babbo Natale. Per aiutare chi ha bisogno

"Se ci diamo una mano i miracoli si faranno, e il giorno di Natale durerà tutto l’anno" scriveva Gianni Rodari. A Firenze c’è qualcuno che a fare questo "miracolo" ci riesce. È la Compagnia di Babbo Natale guidata da Silvano Gori, fondata nel 2007 da un’idea di Roberto Giacinti riunendo una trentina di amici che hanno perseguito un’azione comune a sostegno di chi è in difficoltà. Nel corso degli anni i Babbi Natale sono cresciuti, diventando oggi circa 280. Tutti uniti dal desiderio di aiutare il prossimo anche mettendosi in gioco, travestendosi da Babbo Natale. I Santa Claus fiorentini dal grande cuore sono protagonisti solidali anche quando si spengono le luminarie. "Nel 2022 la nostra è stata l’unica missione italiana che ha portato in Italia 150 bambini ucraini con un aereo del governo – spiega con orgoglio il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale, Silvano Gori -. La nostra missione educativa si sviluppa in tre ambiti. In 100 classi delle elementari abbiamo attivato gruppi teatrali perché i bambini dopo la pandemia risentivano della paura del contatto. Per medie e superiori un progetto sui problemi dell’alimentazione. Rivolto alle superiori il progetto di informazione e prevenzione con l’associazione italiana di andrologia". "Anche quest’anno – aggiunge Gori - sosterremo oltre 400 famiglie in difficoltà economica. Il progetto di quest’anno è "Esci dalla strada ed entra in campo", per l’avvicinamento allo sport dei ragazzi con disagio economico. Il 13 dicembre torneremo a Campi per consegnare 700 regali ai bambini delle scuole".

Maurizio Costanzo