I luoghi de La Vita è bella di Benigni, il tour

Arezzo, 17 aprile 2024 – Una passeggiata cittadina di circa un’ora e mezza con un itinerario nel cuore del centro storico che parte da Piazza della Badia, set del famoso "Buongiorno principessa!" e dell’incontro fatale tra Guido (Roberto Benigni) e Dora (Nicoletta Braschi) e passa da Via Cavour per arrivare in Piazza San Francesco nel celebre Caffè dei Costanti, con la vista alla Basilica di San Francesco e i suoi affreschi di Piero. Da qui in Piazza Grande, dove in ogni angolo risuona "La vita è bella": è in questa piazza che, lo sappiamo bene, è stata girata la scena scelta come locandina del film, la discesa in bicicletta di Guido, Dora e il piccolo Giosuè. Sotto le Logge Vasari ricorderemo le passeggiate romantiche di Guido e Dora, sotto i balconi della piazza la scena in notturna di Benigni che urla "Maria, la chiave!". La passeggiata "cinematografica" continua fino alla Cattedrale sulle cui scalinate è stata girata la scena della macchina d’epoca sotto il temporale e nel porticato del Palazzo della Provincia.

Un percorso di cineturismo che vuole offrire agli aretini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa produzione cinematografica senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico.

Durata 90 minuti circa. Domenica 21 Aprile dalle ore 17.00. Costo 10€ compreso di attestato di partecipazione. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/eventi