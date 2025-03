“I Colori della Giostra”, riapertura e nuovo orario per il percorso espositivo

Arezzo, 31 marzo 2025 – Domani, martedì 1 aprile, riapre stabilmente “I Colori della Giostra”. Il percorso espositivo dedicato al Saracino, posto a piano terra di Palazzo Comunale, osserverà il seguente nuovo orario: apertura dalle 10.30 alle 16.30 dal giovedì al martedì (ultimo ingresso ore 16.00 - chiuso il mercoledì).

Si ricorda che fino al 30 aprile, oltre alle consuete esposizioni fruibili all'interno del museo e ai contenuti immersivi che permettono di approfondire ogni aspetto riguardante la Giostra del Saracino (luoghi, storia, costumi, personaggi, memorie, video, foto...) è ancora allestita la mostra temporanea inaugurata nel dicembre scorso "Caramba: il maestro del costume nella Giostra del Saracino" dedicata ai 90 anni dall'esordio in Piazza Grande dei costumi di Luigi Sapelli, in arte Caramba.

Novità importante per quanto riguarda l'accesso al percorso espositivo gestito dalla Fondazione Arezzo Intour: da adesso con il biglietto intero (prezzo 5 euro) oltre a I Colori della Giostra sarà possibile visitare anche Casa Petrarca. Sempre attivo il biglietto ridotto (prezzo 3 euro) per i residenti nel Comune di Arezzo, per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e over 65. Ingresso libero per i bambini fino a 12 anni