Hollywood sbarca a Montalcino Douglas e Jones, vacanza in love

Continua il passaggio di vip famosi a livello internazionale che scelgono la Toscana come meta delle loro vacanze in Italia. Dopo l’attrice americana Sarah Michelle Gellar, meglio nota come Buffy l’Ammazzavampiri, che nella nostra regione c’è stata per un bel po’ muovendosi tra Firenze, San Gimignano e la Maremma, ecco che da Hollywood giunge una delle coppie più longeve. Michael Douglas e la bellissima Catherine Zeta-Jones, dopo Capri e Portofino, sbarcano in Toscana per un giro nalla scoperta del centro storico di Montalcino, come riportato da Montalcinonews. Non è la prima volta che le star scelgono il borgo, meta in passato già selezionata da Obama così come da altre icone del mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo.

I due avrebbero alloggiato a Castiglion del Bosco e poi, mentre Douglas si concedeva una birra rinfrescante in Fiaschetteria, locale creato nel 1888 da Ferruccio Biondi Santi, il padre del Brunello, la Jones è stata avvistata mentre acquistava alcune tovaglie di lino. La coppia insieme agli amici si è poi spostata al locale “Boccon di vino“ per una cena a base di prodotti tipici locali, dove non poteva mancare una bottiglia di Brunello.

Gita a Firenze per Gerry Scotti che si è fatto accompagnare dall’amico Carlo Conti in un giro per il centro storico. I due si sono ’camuffati’ da turisti scegliendo di farsi un selfie con Ponte Vecchio alle spalle, pubblicato poi su Instagram. Chi invece ha scelto ancora una volta la Versilia e, più in particolare, Forte dei Marmi, è Michela Quattrociocche. L’attrice insieme all’amica e telegiornalista di Mediaset Giorgia Rossi era al Forte in occasione della sfilata del marchio milanese di beachwear e resortwear di lusso Raffaela D’Angelo.

LuCri