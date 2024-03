Hefra amarsi amarse, il libro di poesie d'amore in biblioteca

Arezzo, 26 marzo 2024 – Venerdì 29 marzo alle 17,30 nella Sala conferenze della biblioteca di Arezzo, ci sarà la presentazione del libro di poesie d'amore Hefra amarsi amarse. Introduce Silvia Neri, del Cda della Biblioetca di Arezzo, intervengono la poetessa Donatella Caneschi docente di lingue e letterature straniere, la scrittrice Paola Pompei psicologa e formatrice e i poeti Hebe Munoz e Francesco Nigri. Hebe Munoz, poetessa italovenezuelana, scrittrice e traduttrice, è Membro attivo e Corrispondente per l'Italia del Circolo degli Scrittori del Venezuela. Nel 2016 pubblica il libro di poesie bilingue in italiano e spagnolo "PEGASA Rinata dalle acque" e nel 2018 il libro di poesie ESCUDEROS DE LA LIBERTAD, anche questo bilingue.

Hebe Munoz è vincitrice di numerosi Premi Letterari nazionali ed internazionali, per ultimo nel 2023 il Premio d'Eccellenza per la Poesia inedita "Antonio De Ferrariis" insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica. Nel 2024 è nominata Donna dell'Anno per la Cultura del Comune di Fidenza. È presente su Internet e Sui Social con il suo Blog e le Social Pages "Impressioni e Certezze".

Il poeta Francesco Nigri scrive dall'età di tredici anni. A vent'anni pubblica il suo primo libro di poesie e sino al 2022 ne pubblica altri nove, anche il lingua inglese. Dopo i numerosi Premi Letterari nazionali ed Internazioni attribuitigli, nel 2023 gli viene riconosciuto il Premio per la Poesia edita "Antonio De Ferrariis", insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica. È presente su Internet e sui Social con il suo Blog e le Social Pages "Cosmica Poesia".

Nel 2023 Hebe Munoz e Francesco Nigri, conosciutisi per via della comune passione per la poesia nel 2014, si sposano e pubblicano il primo libro scritto assieme di poesie d'amore HEFRA AMARSI AMARSE, in edizione bilingue in italiano e spagnolo. Il libro ha Prefazione del Presidente del Circolo degli Scrittori del Venezuela e poeta Edgar Vidaurre e Poema Introduttivo del poeta venezuelano Josè Pulido.

HEFRA è già stato presentato a novembre 2023 a Siviglia, a dicembre 2023 al Ridotto del Teatro Magnani di Fidenza con Patrocinio del Comune, nel 2024 alla Biblioteca Comunale di Busto Arsizio a cura dell'Editore TraccePerLaMeta nell'ambito del Festival della Poesia della Biblioteca e del Comune di Busto.

Alla Presentazione di HEFRA organizzata dalla Biblioteca Città di Arezzo il poeta Edgar Vidaurre sarà presente dal Venezuela con un video messaggio