“Happy Carnival” da Michele Express a Valdichiana Village

Arezzo, 1 febbraio 2024 – In piena atmosfera carnevalesca, un imperdibile appuntamento fatto di gusto, buona musica e divertimento nei locali dell’Antica Pizzeria Da Michele a Valdichiana Village di Foiano della Chiana è in calendario per sabato prossimo 3 febbraio. Dalle 18 da “Michele Express” è in programma “Happy Carnival”, con il Dj set di Pippo Palmieri, conduttore radiofonico e disc jockey, noto al grande pubblico per il pluridecorato show “Lo Zoo di 105” in onda sul network nazionale Radio 105, di cui cura la regia dal 2006. Un’occasione in più per assaporare le straordinarie creazioni dei maestri pizzaioli di “Michele Express” e trascorrere qualche ora di spensierata allegria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

“Uno degli obiettivi del nostro business è andare al di là della pizza, creando intorno al nostro prodotto, ormai famoso in tutto il mondo, una vera e propria ‘experience’ – spiega Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – In questo evento, che vede la partecipazione di Pippo Palmieri, vediamo proprio questo: l’opportunità di ampliare l’offerta per i nostri clienti, restando fedeli a ciò che ci prefiggiamo di fare da sempre”.

“Il "Michele Express" di Valdichiana ci sta dando grandi soddisfazioni già dalla sua apertura – continua Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Riteniamo giusto, dunque, essere presenti per celebrarlo al meglio, in un periodo come il Carnevale, anche per ringraziare i tanti clienti toscani che ci stanno dando fiducia”.

“La costante ricerca dell’eccellenza, la qualità, l'innovazione e l’integrazione con il territorio sono gli elementi che hanno caratterizzato l’apertura del Michele Express in Valdichiana. – dichiarano i soci della S&J Capital Partners, di Michele Express Valdichiana. - Il prestigio e la storia di grande successo de l'Antica pizzeria da Michele in the World, insieme al fascino e all'importanza del Valdichiana Village, creano un magico connubio che offre sensazioni, esperienze e sapori unici ed è per questo che vogliamo celebrarlo con un evento”.

L’Antica Pizzeria da Michele, la più famosa pizzeria di Napoli fondata nel 1870 e più volte premiata quale “Migliore catena artigianale di pizzerie al Mondo” dà vita al nuovo format di street food de "L’Antica Pizzeria Da Michele in the world" (46 sedi in tutto il mondo): “Michele Express”. Questo nuovo concept porta in Valdichiana il sapore autentico della propria pizza, con 153 anni di storia, direttamente tra le mani dei clienti, in un formato inedito per il brand, ispirato dalla necessità di coniugare l’arte e il gusto della pizza al ritmo frenetico della vita contemporanea. Dal centro storico di Napoli ai centri commerciali, "Michele Express" rappresenta una nuova avventura culinaria che promette di soddisfare i palati degli avventori più 'frettolosi', avendo sempre alle spalle la storia e l'esperienza dei maestri pizzaioli de l’Antica Pizzeria Da Michele.