Guerritore, dà voce ad Anna Magnani "Cuore e anima di un talento innato"

di Maria Nudi

Donne protagoniste, donne indomite che hanno coraggio, talento e grinta: da una parte Anna Magnani, della quale il 26 settembre ricorrono i 50 anni dalla morte, prima attrice italiana a vincere l’Oscar e dall’altra Monica Guerritore. Arriva allo spazio Caffè della Versiliana oggi alle 18,30 la conferenza-performance intitolata “La nascita di un film“. Il film è Anna-Una voce umana, l’Opera Prima, prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani, attualmente in preparazione. Il film sarà pronto nella primavera del 2024. La regia è firmata da Monica Guerritore. Sul palco della Versiliana la Guerritore leggerà con intervalli musicali, gli estratti sulla Magnani coinvolgendo gli spettatori.

Perchè Anna Magnani?

"Anna Magnani è l’inizio e la fine di tutto. Una donna di talento, una donna coraggiosa, una professionista. Una vita difficile" spiega Monica Guerritore raggiunta al telefono.

A cosa assisterà il pubblico?

"Il pubblico attraverso la mia lettura di brani dalla sceneggiatura vedrà in pratica nascere il film. Il film nasce nella sale teatrali, nelle piazze, attraverso le letture pubbliche".

Una sfida?

"È una sfida e in questo modo Anna Magnani torna al suo pubblico. Le mie sono letture pubbliche nelle quali creo un rapporto diretto con il pubblico in un racconto rivolto e condiviso con il pubblico". La perfomance di Monica Guerritore è un racconto vero e sincero del quale è autrice, regista oltre che interprete. Una performance nella quale l’emozione è palpabile unendo il cuore e l’anima.

In una epoca in cui è tutto demandato a una comunicazione virtuale lei propone una esperienza diversa?

"Sì: il rapporto diretto con pubblico. Gli spettatori devono essere coinvolti. È la prima volta che il film non è un prodotto a scatola chiusa, ma viene costruito grazie e con il pubblico".

Quanto dell’attrice Anna Magnani c’è in Monica Guerritore?

"Anna Magnani è in tutte le attrici italiane e straniere che poggiano la loro arte sul talento, sullo studio e sul professionismo".

Il ricavato delle date in cui Monica Guerritore propone le letture pubbliche sarà interamente devoluto alla realizzazione del film che sarà prodotto dalla Società LuminaMGR di Monica Guerritore presiedutada Roberto Zaccaria. La produzione ha chiesto per la pellicola il sostegno del Ministero e sarà realizzata anche grazie al supporto economico del progetto Mecenati, il primo token ditale lanciato in Italia e tra i primi in tutto il mondo da una attrice, appunto Monica Guerritore.