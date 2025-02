Guendalina Middei, nota su facebook anche come Professor X, presenta “Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita”

Arezzo, 25 febbraio 2025 – L’Associazione Scrittori Aretini “Tagete” inaugura un nuovo ciclo di presentazioni letterarie presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare autori e scoprire nuove opere. Ad aprire la rassegna sarà Guendalina Middei, nota su facebook anche come Professor X, che il 27 febbraio 2025 alle ore 18:00 presenterà il suo ultimo libro, “Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita” (Feltrinelli). L’opera propone un originale percorso di lettura attraverso i classici della letteratura, svelando come possano diventare strumenti di salvezza nella vita quotidiana. L’autrice, che ha al suo attivo oltre 500.000 followers su Instagram, sarà inoltre disponibile per un firmacopie alle ore 17:30, offrendo ai lettori la possibilità di incontrarla di persona e ricevere una copia autografata del libro.

Questo evento segna l’inizio di un ricco programma di incontri letterari organizzati dall’Associazione Tagete e che accompagneranno il pubblico fino a giugno: 27 marzo – Evaristo Seghetta Andreoli con “Il geranio sopra la cantina”, 10 aprile – Carla Malerba con “La milionesima notte”, 24 aprile – Paola Magrini con “Passiponti”, 15 maggio – Franca Canapini con “Una luce perenne contro l’oscurità: allocución di F.G. Lorca”, 29 maggio – Lucrezia Lombardo con “Gli amici eletti”, 12 giugno – Andrea Boldi con “Il lungo addio”, 26 giugno – Enrichetta Giornelli con “Figlia di due madri”.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17:30 presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo e saranno un’occasione per conoscere da vicino gli autori e i loro libri, dialogando su temi di grande interesse culturale e letterario. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Tagete all’indirizzo [email protected] o visitare il sito www.associazionescrittoriaretini.it. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.