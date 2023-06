GoValley Festival, Festa anni 90 con Provenzano dj

Arezzo, 27 giugno 2023 – Dopo il tutto esaurito delle prime due date, il festival Casentinese porta sul palco del GoValley Festival una delle icone più rappresentative degli anni 90, da Hit mania dance fino a M20 Compilation, Sabato 1 Luglio mixa per voi Provenzano DJ.

Amerigo Provenzano nasce con l'esperienza nel network RDS con il quale vince anche il famoso telegatto per la migliore classifica musicale, nel 2002 è tra i padri fondatori dell'emittente nazionale m2o musica allo stato puro che lo vedrà protagonista per 17 anni con il suo programma pomeridiano PROVENZANO Dj Zone e per la quale realizza oltre 40 compilation campioni di vendita.

Discograficamente ha realizzato tantissime produzioni e collaborato con importanti artisti nazionali e internazionali tra i quali : Greg Cerrone, Fedde Le Grand, Swedish House Mafia (Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello), Bingo Player, Roger Sanchez e molti altri. Realizza sotto lo pseudonimo Reder 8 la traccia Amazing che viene supportata da tantissimi top deejays mondiali come Swedish House Mafia, Chuckie, Laidback Luke, Tiesto, Erick Morillo e moltissimi altri.

Dal 2021 grazie alla collaborazione con HJM Promotion prosegue la sua carriera discografica realizzando successi come PROVENZANO & Simioli Ft. Scarlet Aint No Sunshine licenziato e supportato dalle radio e dai dj di tutto il mondo (18 milioni di streaming solo su Spotify), segue Alex Gaudino and PROVENZANO ft. Max C Believe In Me ed è invece del 2017 la sua collaborazione con Kryder e Federico Scavo, Folegandros uscita su etichetta Cartel Recordings / Spinnin che è diventato il disco italiano più suonato tra i djs internazionali (fonte 1001tracklists) (3 milioni di streaming su Spotify).

Nel 2018 esce ancora su Spinnin (Doorn) con Serifos ed ottiene i consensi degli addetti ai lavori fino ad una nuova ed importante collaborazione sempre su Spinnin con i Cube Guys (2 milioni di streaming su Spotify). La carriera come dj, ha portato PROVENZANO insieme al suo vocalist Sandro Bit a suonare nei migliori locali Italiani e internazionali (Privilege di Ibiza, Spazio900, Altromondo Studios, Beach Club, Praja, Baia Imperiale e moltissimi altri) ed a partecipare a vari Festival Italiani e Internazionali (Soundrome allo Stadio Olimpico, Music Summit a St.Moritz in Svizzera, Wish Outdoor, Balton Sound, Molto Street Parade).