Arezzo, 20 novembre 2023 – Una settimana intensa per gli studenti del Liceo Musicale protagonisti di due eventi che andranno, in un certo senso, "dal Sacro al Profano".

Si comincia Mercoledì 22 Novembre con il consueto appuntamento con il Concerto di Santa Cecilia, Patrona dei i Musicisti, che si terrà nella Chiesa di Santa Maria della Pieve messa a disposizione, come ogni anno, da Don Alvaro: l'appuntamento è per le 11,30 e la mattinata sarà dedicata alla Professoressa Cecilia Iodice, Docente di Flauto presso il Liceo, scomparsa prematuramente lo scorso 1 Agosto dopo una lunga malattia. I ragazzi allieteranno i presenti con il Coro, l'Orchestra di ottoni, l'Orchestra di Fiati, di Archi per finire con quella Sinfonica; le musiche saranno di Morricone, Gounod, Wagner, Webb ecc

Anche per il secondo appuntamento i giovani Musicisti si stanno preparando da tempo proprio perché si tratta di un evento davvero particolare: il 25 novembre alle 21 l' Orchestra del Liceo Musicale accompagnerà lo storico gruppo aretino degli Umagroso per la ricorrenza del suo trentesimo anno di attività, una Band che propone generi diversi, dal funky al blues, alla dance 70/80. La serata sarà presentata da Martina Lo Piccolo al Teatro Tenda e sarà prevista un'offerta minima che sarà devoluta al Calcit; obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri: 3287254025 oppure 3488522313.

Gli Studenti del Liceo "Petrarca" avranno quindi ancora una volta l'occasione per dimostrare la loro versatilità e la loro capacità di destreggiarsi in molteplici e variegati linguaggi musicali, caratteristica imprescindibile per un futuro vero musicista e di cui la scuola aretina va particolarmente orgogliosa