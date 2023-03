Giuliani e la solitudine di un portiere: la versione di Tomaselli

Giuliano Giuliani

Arezzo, 2 marzo 2023 – Era essenziale Giuliano Giuliani, affidabile, decisivo tra i pali quanto taciturno fuori dal campo e poco incline allo spettacolo che negli anni Ottanta stava diventando parte integrante del mondo del calcio. Cresciuto nell'Arezzo, ricordato ancora con affetto dai tifosi amaranto, per gli amanti del calcio è “il portiere di Maradona”, quello che in dodici mesi, tra il maggio del 1989 e l'aprile del 1990, alzò la prima Coppa Uefa nella storia del Napoli e celebrò il secondo scudetto dell'era della squadra partenopea legata al grande campione argentino. Fu l'apice di una carriera che lo portò a competere con Zenga e Tacconi per il ruolo di miglior “numero uno” italiano, titolo repentinamente e brutalmente falciato, e cancellato, da una malattia, l'Aids, che in quegli anni non soltanto non lasciava scampo, ma isolava dalla società. Un contagio fatale, che è verosimile sia avvenuto alla festa di addio al celibato di Diego Armando Maradona e Buenos Aires.

A 27 anni dalla prematura e tragica scomparsa, avvenuta a soli 38 anni nel 1996, la sua vicenda sportiva e umana viene raccontata con passione e misura da Paolo Tomaselli nel libro “Giuliano Giuliani, più solo di un portiere” (66thand2nd Editore), che verrà presentato nell'ambito della rassegna Zenzero Off stasera, giovedì 2 marzo, alle ore 21 nella Sala “Giancarlo Felici” dell'Arbitro Club Arezzo. Il libro è un viaggio profondo nella vita di “Giulio”, una storia mai narrata che apre punti di vista differenti sul calcio di quegli anni e sul perché Giuliani sia stato rimosso dal ricordo pubblico. L'incontro sarà moderato da Francesco Caremani e Andrea Lorentini e sarà preceduto da una visita al Museo Amaranto in compagnia dell'Autore, dove a “Giulio” sarà riservato un ricordo speciale.