Arezzo, 2 marzo 2025 – Giornata di Carnevali per una domenica tra corsi mascherati, carri allegorici e coriandoli. Ad Arezzo oggi seconda uscita in via Fiorentina per lo storico Carnevale dell’Orciolaia per l’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica live del trio Beppe, Marco, Roby. Spazio inoltre al Baby Circus con Manuel Events e l’animazione per bambini. Ci saranno street party, gazebo per il tiro al barattolo, freccette, tiro al bersaglio, il gioco dell’oca gigante, trucca bimbi, palloncini modellabili, baby dance e le bolle di sapone giganti. Oggi appuntamento oggi pomeriggio anche con il laboratorio misterioso di Wondy e la pozione magica. La festa sarà nella parte compresa tra la ferrovia e il semaforo che incrocia la tangenziale urbana. In arrivo il carro gigante di Masha e orso, quello di Tom e Jerry, e un nuovo carro che ha debuttato quest’anno. E poi, trenini, macchine a pedali, trampolieri. Il Carnevale di Rigutino torna oggi dalle 14,30. Si parte con la sfilata dei carri allegorici e alle 15 ci sarà l’esibizione degli Sbandati di Ciggiano. Ingresso gratuito. Carnevale dei Bambini al Circolo Artistico di Arezzo in Corso Italia con animazione e musica oggi alle 16,30 ad ingresso libero. Appuntamento oggi con il Carnevale di Anghiari. La società del Carnevale della Gioventù anche quest’anno ha organizzato un pomeriggio all’insegna della spensieratezza, carri, trenino e tante maschere animeranno il centro del borgo valtiberino con la partecipazione della Banda di Torrita di Siena e la Majorette, garantendo, come sempre, divertimento a grandi e piccini. San Giovanni celebra gli Uffizi del Carnevale nelle cinque domeniche precedenti il martedì grasso. Dopo la messa delle 11, per il centro storico cittadino sfila il carroccio con i paggetti in costume accompagnato dal Concerto comunale e dagli sbandieratori seguito dal corteo storico. Al termine della sfilata, nei locali della Basilica, si tiene il ricco pranzo a base di ricette locali e del tipico Stufato alla sangiovannese. Appuntamento oggi con l’Uffizio delle Donne o della Provvidenza. Nel pomeriggio delle ultime due domeniche di Carnevale, infine, sfilano in Corso Italia i carri della Società del Carnevale Sangiovannese con bambini, ragazzi ed adulti in costume. Torna oggi e il 4 marzo il carnevale storico della Mea a Bibbiena, tra cambio della moneta e un centro storico che tra taverne, strade e gente in costume tornerà al 2 marzo del 1337. Oggi anche la 28° edizione del Carnevale al Boscatello, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco di Castiglion Fiorentino dalle 14:30. E' prevista animazione, concorsi mascherati per bambini, non potrà mancare la pentolaccia ed ogni domenica tanta musica e divertimento. Ghiaccio e mare con i carri dedicati a Nettuno e al mondo di Frozen per il Carnevale Sangiovannese che si svolgerà oggi e martedì 4 marzo, a partire dalle 15 nel cuore della città, con l’obiettivo di regalare momenti di spensieratezza e condivisione per tutta la comunità. La festa è organizzata dall'associazione del Carnevale storico sangiovannese con il supporto del Comune di San Giovanni Valdarno e della Pro loco cittadina. Trenini e maschere oggi pomeriggio anche per il Carnevale di Alberoro. Il “Carnevale dei Ragazzi” di Montevarchi, una delle tradizioni più amate della città, celebra quest’anno il suo 70° anniversario, con un programma che offrirà momenti di allegria e tradizione. Oggi appuntamento ancora a Terontola con il «Carnevale dei ragazzi» alla Casa di paese alle ore 15 con musica e balli, coriandoli e dolci. In conclusione «Ultimo di carnevale» in piazza Sergardi con l’organizzazione della Proloco Camucia dalle 15,30 festa in maschera per tutti i bambini. Festa di Carnevale martedì 4 marzo alle ore 16 al centro di aggregazione sociale di Indicatore. In programma merenda e animazione ingresso 4 euro a persona. Carnevale a Terranuova Bracciolini, magia, colori e divertimento con la città che si trasformerà in un palcoscenico di allegria e festeggiamenti con una serie di eventi. Oggi alle 14:30 ritrovo e partenza da piazza della Repubblica per la sfilata con concorso a premi per le maschere più belle, e premiazione alle ore 17:45. Martedì 4 marzo alle 15 ultimo grande evento carnevalesco con una sfilata finale.