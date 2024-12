Arezzo, 4 dicembre 2024 – Giorgio Vasari nello specchio del suo Archivio

Appuntamento sabato 7 dicembre, Palazzo Concini di Terranuova, ore 17

L'Archivio Vasari è un'importante raccolta di documenti storici legati alla famiglia dell’artista aretino, pittore e architetto di grande rilievo, noto soprattutto per la sua attività di storico dell’arte.

Questo archivio contiene una varietà di materiali che documentano la vita e l’attività di Vasari, ma anche delle generazioni successive della sua famiglia, come lettere, contratti, disegni, e altri documenti che offrono una visione preziosa della cultura e della società del Rinascimento italiano.

Vasari si fa portavoce di un’idea della “scrittura” come strumento fondamentale per preservare la memoria degli uomini illustri. È proprio attraverso la scrittura che egli tenta di evitare la “seconda morte”, cioè l’oblio, che per Vasari rappresenta il destino peggiore per chi ha compiuto opere importanti.

Soffermandosi su questi aspetti la studiosa Paola Benigni, sabato 7 dicembre, alle ore 17, terrà una conferenza a Palazzo Concini, dal titolo Giorgio Vasari nello specchio del suo Archivio.

L’archivio include anche materiali relativi ai suoi allievi, alle commissioni che ricevette, e alle sue interazioni con i principali artisti e intellettuali del suo tempo. È una fonte fondamentale per comprendere non solo la vita di Vasari, ma anche il contesto storico-artistico in cui operò.

La scrittura diventa per Vasari non solo un mezzo di trasmissione della conoscenza, ma anche un'opportunità di costruzione della propria immagine come artefice di una grande tradizione artistica.

Nelle Vite, Vasari non si limita a descrivere la vita degli artisti, ma interviene su di essa, selezionando i fatti, enfatizzando il proprio ruolo di storico, e, in qualche caso, anche proponendo una narrazione in cui l’arte del Rinascimento, da lui celebrata, fosse l’espressione più alta e sublime dell'ingegno umano.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I e Giorgio Vasari, organizzate dal Comune di Terranuova Bracciolini con il sostegno della Regione Toscana.