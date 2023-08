Giochi in spiaggia Occhio alla sabbia

Portare il cane in spiaggia la sera al tramonto è il momento più bello per approfittare di un bel bagno insieme, però fate molta attenzione alla sabbia. La sabbia sulla cute e negli occhi può provocare delle irritazioni cutanee e oculari molto gravi per il vostro cane.

È per questo motivo che dovete lavarlo bene con acqua dolce al ritorno. Il continuo sfregamento su mucose così delicate crea lesioni pruriginose, che vanno a peggiorare. Non solo, l’ingerimento della sabbia, un evento non così raro, ha un effetto abrasivo sull’intestino, come fosse carta vetrata sulla nostra pelle. Questo può generare forti disagi intestinali, accompagnati da costipazione e difficoltà a defecare.

Se dovesse accadere, rivolgetevi subito al medico veterinario. Il problema della sabbia è la sua composizione, oltre al suo effetto meccanico. Questo può succedere anche se lanciate al cane il suo gioco preferito e lui lo riprende sporco di sabbia. Gastroenteriti emorragiche, disidratazione, febbre, inappetenza, vomito incoercibile sono tutti sintomi da ingestione di sabbia. Così come la vediamo a contatto con l’acqua, lo stesso accade a livello viscerale, tanto è vero che le costipazioni più letali si riscontrano nel periodo estivo.

Davide Marruchi

Veterinario