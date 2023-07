’Garfagnana in Giallo’ Oggi la premiazione dei romanzi vincitori

Per gli appassionati del giallo, della narrativa cosidetta di genere, è un appuntamento da non perdere fin dal 2009 che si tiene in differenti location fra Lucca e Barga. E’ il ’Garfagnana in Giallo-Barga Noir’, un festival letterario legato all’omonimo concorso inventato da Andrea Giannasi e diretto con Fabio Mundadori.

Questa quindicesima edizione è dedicata a Diabolik (dopo Andrea G. Pinketts nel 2022, Giorgio Scerbanenco nel 2021, Agatha Christie nel 2020, Ellery Queen nel 2019, Ian Fleming nel 2018, Alfred Hitchcock nel 2017, Truman Capote nel 2016 e Georges Simenon nel 2015). Le targhe premio saranno realizzate da Milton.

Oggi pomeriggio, dalle 16 al Teatro dei Differenti di Barga, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei libri arrivati in finale nelle diverse categorie: racconto inedito, romanzo inedito, contest all’ultimo minuto nato da un incipit di Alice Basso, Nero Digitale, true crime e giallo ragazzi, giallo storico, sezione classico e selezione della giuria. Tra l’altro il ’Garfagnana in Giallo’ è uno dei festival selezionati in tutta Italia da ’Luci sui festival’, il progetto del Salone del libro di Torino che vuole dare visibilità a eventi culturali.