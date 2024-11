Foiano Book Festival, l'apertura giovedì 7 novembre

Arezzo, 5 novembre 2024 – Si apre ufficialmente giovedì 7 novembre la sesta edizione del Foiano Book Festival, che anche quest’anno trasforma Foiano in un vivace crocevia culturale, in un mese dedicato alla letteratura e alla riflessione. Un mese di cultura, concerti e spettacoli, con protagonista il libro; questo e molto altro è il Foiano Book Festival.

L’inaugurazione sarà caratterizzata da un evento d’eccezione nella Collegiata dei Santi Martino e Leonardo alle ore 18, dove Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera ed il giornalista Saverio Tommasi di Fanpage.it dialogheranno intervistati dal giornalista Andrea Laurenzi.

“Questo appuntamento, racconta il Sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci, rappresenta uno dei momenti più profondi del festival. Da oltre cinquant’anni, Don Luigi Ciotti è voce instancabile della giustizia sociale, della lotta contro le mafie e del sostegno ai più fragili. La sua esperienza come fondatore del Gruppo Abele, che dal 1965 offre supporto a persone in difficoltà, e il suo impegno con Libera, rete che unisce oltre 1600 organizzazioni attive contro la criminalità organizzata, fanno di lui una figura simbolo nella costruzione di una cultura della legalità e del “noi” come strada per il cambiamento. Questo incontro è particolarmente stimolante perché Saverio Tommasi è un giornalista molto preparato e diretto su temi di inclusione e diritti umani, e sarà in grado di offrire uno spunto contemporaneo e divulgativo per raccontare la giustizia e il coraggio di una società che non vuole arrendersi. Siamo molto contenti di aprire questa sesta edizione con questo confronto tra Don Ciotti e Tommasi, prosegue il sindaco Franci. Rappresenta appieno lo spirito del Foiano Book Festival. Un incontro che unisce la visione di chi da anni lotta sul campo con quella di un giornalista che ha trasformato l’informazione in un ponte di vicinanza alle storie più difficili e a chi rischia di non avere voce.”

Il festival, che quest’anno celebra il viaggio con un omaggio a Marco Polo e al suo Milione, prosegue già venerdì 8 novembre (ore 18) con Luigi Nacci, autore e poeta legato alla "filosofia della viandanza", seguito in serata da Aurelio Ponzoni, meglio conosciuto come Cochi, che presenterà la sua autobiografia accompagnato da Paolo Crespi. Sabato 9 novembre, il programma si apre con Giovanni Floris, giornalista televisivo per poi dare spazio alla scrittrice Carmen Pellegrino, autrice di romanzi di grande sensibilità emotiva. In serata, il festival accoglierà Stefano Nazzi, giornalista specializzato in true crime​nonché podcaster di grande successo. Domenica 10 novembre, il pubblico potrà incontrare il collettivo Lercio, famoso per la sua satira irriverente, e Simon & The Stars, astrologo seguitissimo sui social. La giornata culminerà con Chiara Lagani e Mara Cerri, che presenteranno la loro originale reinterpretazione a fumetti de L’amica geniale di Elena Ferrante.