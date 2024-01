Firenze si tuffa nella festa e nel gran ballo di "Regine a Palazzo"

Il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio si apre stasera per la grande festa di Carnevale dedicata alle “Regine a Palazzo”. E’ questo il tema scelto per l’edizione 2024, organizzata dall’Associazione Carnevale di Firenze e impreziosita da una sfilata-show della stilista veneziana Antonia Sautter, ideatrice de Il Ballo del Doge.

Domani pomeriggio poi sarà la volta del coloratissimo corteo aperto a tutti e in particolare ai bambini, con partenza alle 15 da piazza Santa Maria Novella e arrivo in piazza Signoria, dove la giuria assegnerà numerosi premi, comprese tre targhe de La Nazione per la miglior maschera, miglior gruppo e migliore coppia Mascherata.

Ma intanto stasera si rivivono i fasti della Corte Medicea. Il programma prevede l’ingresso degli ospiti dal Cortile del Michelozzo, dove il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina rivolgerà il tradizionale saluto di benvenuto. Qui verranno distribuite le mascherine, realizzate dagli artigiani fiorentini con la tecnica della cartapesta. A salutare i presenti ci sarà Stenterello, in vesti da sartoria teatrale, maschera simbolo del carnevale fiorentino, figura ideata nel XVIII secolo da Luigi Del Buono e assurta a “identità” del territorio. Le Regine della Storia caratterizzeranno la prima parte della sfilata: "Sono molto emozionata e grata di far sfilare le mie “Regine” a Palazzo Vecchio - afferma Antonia Sautter -. Per questa speciale occasione, le mie regine che raccontano Firenze saranno tre. Oltre a Caterina de’ Medici, ho infatti realizzato due nuovi costumi d’epoca dedicati all’elegante Eleonora da Toledo e alla raffinata Anna Maria Luisa de’ Medici o Elettrice Palatina". Durante la serata ci sarà un’asta benefica con raccolta fondi in favore di Progetto Villa Lorenzi e You Foundation-Education for children in need. La Festa proseguirà col Gran Ballo nel Cortile della Dogana.

Olga Mugnaini