Fido in sovrappeso? Ecco i parametri

Il benessere della società attuale ha aperto le porte, come accade per noi, ad alcune malattie degli animali che, in passato, non esistevano. I pet in appartamento sono i più a rischio per ipertensione, cardiopatie: meno attività fisica e snack extra. L’Associazione per la prevenzione dell’obesità negli animali da compagnia ha stabilito parametri attraverso una tabella per conoscere il peso ideale a seconda della razza e della taglia adulta. Il sovrappeso si definisce quando l’animale pesa dal 10% al 19% in più del peso ideale. Ci sono ulteriori tabelle per valutare il Body Condition Score e il Muscle Condition Score, per capire la percentuale di grasso corporeo. Il parametro si basa sulla palpazione e l’osservazione dei principali depositi di tessuto adiposo: fianchi, costole, vertebre lombari e ossa del bacino. Prediligere una passeggiata di un quarto d’ora la mattina e la sera e somministrare dosi precise di cibo, pubblicate sulle confezioni. D’altro canto, la troppa magrezza può essere indice di cattiva salute, specie se l’appetito è mantenuto. Occorre indagare tramite esami del sangue ed ormonali. Un animale anziano, con la perdita dei denti, dovrà nutrirsi di pappe morbide, mentre un paziente in calore non avrà appetito, perché come si dice….l’amore consuma!

Davide Marruchi

Veterinario