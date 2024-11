Fiaf, la finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa

Arezzo, 28 novembre 2024 – La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) e l’amministrazione comunale annunciano la finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa, che si

terrà sabato 30 novembre presso l’auditorium Berrettarossa a Soci alle ore 17,30.

Questo evento conclusivo celebra l’eccellenza della fotografia italiana, chiudendo un

circuito unico che attraversa l’Italia da maggio a ottobre, portando sotto i riflettori i migliori

talenti e le opere più innovative.

Portfolio Italia si distingue come l’unico premio fotografico itinerante in Italia, dedicato

esclusivamente alla rivelazione e alla promozione dei migliori portfolio. Giunto alla sua

ventunesima edizione, il circuito rappresenta una piattaforma ineguagliabile per il dialogo

critico e creativo tra autori emergenti, professionisti e lettori esperti.

Il prestigio delle sue Giurie composte negli anni da esperti di fama nazionale e

internazionale, figure di spicco nel mondo della fotografia e della critica visiva aggiunge

ulteriore importanza alla manifestazione.

Nomi illustri come Gabriele Basilico, Giovanna Calvenzi, Mario Cresci, Renata Ferri,

Giovanni Gastel, Nino Migliori, e Francesco Zizola hanno contribuito a rendere questa

manifestazione un appuntamento di altissimo livello.

Quest’anno, l’elenco si è arricchito di ulteriori tre nomi di prestigio: Paola Brivio (Photo

Editor e Giornalista), Alessandro Grassani (Fotografo e Ambassador Sony), e Raffaele

Vertaldi (Photo Editor e Docente), che con grande maestria hanno valutato, insieme agli

altri componenti della Giuria, i venti lavori finalisti, confermando l’elevato standard critico e

professionale che caratterizza Portfolio Italia.

Parallelamente alla cerimonia, verrà inaugurata la mostra Un anno di Portfolio presso

il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) di Bibbiena.

Questa esposizione presenterà i venti portfolio finalisti, accompagnati da una curata analisi critica che guiderà il pubblico alla scoperta delle tematiche e delle tecniche più rappresentative della

fotografia contemporanea. La mostra rimarrà aperta fino al 5 gennaio 2025.

Programma della giornata:

Ore 15:30: Inaugurazione della mostra Un anno di Portfolio presso il CIFA,

Bibbiena.

Ore 17:30: Cerimonia di premiazione presso l’Auditorium Berrettarossa, Soci.

Francesca Nassini Assessora alla Cultura del Comune di Bibbiena commenta: “Con questo grandissimo evento della FIAF apriamo una stagione di eventi natalizi che rappresenta il culmine di un grande lavoro di collaborazione con il tessuto associazionistico del nostro territorio. Ringrazio FIAF e lo stesso CIFA perché portano a Bibbiena eventi di uno spessore nazionale e internazionale, rafforzando di fatto il riconoscimento regionale dato al nostro comune di Città della fotografia, della nostra volontà di fare del centro storico un museo a cielo aperto dedicato proprio alla fotografia d’autore. La cultura in generale e la cultura fotografica in particolare rappresentano per il nostro territorio un motivo di orgoglio. La cultura ci porta ad abbracciare un futuro possibile e quindi a impegnarci per la Bellezza, ovvero un gesto di amore totale verso le nuove generazioni, i luoghi e le persone”.