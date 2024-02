Festival in salsa toscana. Nella notte dei duetti a Sanremo anche Gianna. Gabbani e Lucchesi

SANREMO (Imperia)

Mancano solo due giorni al 74° Festival e la pattuglia dei toscani è ormai definita. Nei giorni scorsi, con l’annuncio dei duetti, s’è completata la rosa degli artisti in corsa, visto che la sera riservata all’esecuzione delle cover pesa per il 25% sul risultato finale e l’ospite è in gara esattamente come il partner: gli empolesi Bnkr 44, la fiorentina Emma e il carrarese Irama, toscani di nascita anche se cresciuti altrove, sono in gara, mentre la pisana Veronica Lucchesi della Rappresentate di Lista, il carrarese Francesco Gabbani e la senese Gianna Nannini saranno protagonisti dei duetti.

"Dopo l’esperienza dello scorso anno con Sethu come ospiti, avevamo pensato di proporci al Festival direttamente – raccontano i Bnkr 44 –. Poi ci siamo resi conto che, passando attraverso le selezioni di Sanremo Giovani, ci sarebbero state più possibilità di fare bene. Anche se a un certo punto abbiamo pensato di non farcela. Un po’ a cuor leggero, infatti, ci eravamo giocati il pezzo più debole, dei due che avevamo nel cassetto, con l’idea di tenerci quello forte per il Festival. Alla fine è andata bene e l’emozione è stata doppia". Venerdì Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo condivideranno la sempiterna ’Ma quale idea’ di Pino D’Angiò con lo stesso D’Angiò, all’anagrafe Giuseppe Chierchia. Ma volendo spaziare fra altri ospiti sognati tirano fuori pure i nomi di Emma Nolde, Jovanotti, Tedua, Vasco. "‘Governo punk’ l’abbiamo scritta un mese prima di presentarla ad Amadeus – dicono – concependola come un collage di immagini esagerate, che si animano nella testa di una persona che sta vivendo una vita tutt’altro che esagerata".

Se La Rappresentante di Lista affiancherà Annalisa con la rivisitazione di ’Sweet dreams’ degli Eurythmics e Gianna Nannini condividerà un medley di suoi successi con Rose Villain (che lo scorso anno, sempre nella serata riservata alle collaborazioni, aveva cantato ’America’ con Rosa Chemical), Fiorella canterà con Gabbani ’Che sia benedetta’ e ’Occidentali’s Karma’, volatilizzando così il ricordo di quell’agrodolce secondo posto del 2017 proprio dietro il cantautore carrarese. "Ci siamo giocati il primo posto, io sono arrivata seconda e lui ha vinto e c’è stato quel gesto meraviglioso: si è inginocchiato in maniera molto carina, mostrando di essere un gran signore e un gran cavaliere" racconta la cantante. al Festival per la sesta volta. "Così in occasione di questo Sanremo ho pensato che sarebbe stato forse carino riproporsi insieme, anche per sfatare un po’ tutti coloro che ci vedevano rivali, visto che rivali non siamo mai stati. Quest’anno vogliamo ritornare insieme lì a rifare le nostre due canzoni e divertirci un po’".