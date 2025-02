Arezzo, 19 febbraio 2025 – Festival del libro, Marchioni, Recchia, Trincia e tanti altri autori a Bibbiena

Incontri con gli autori, seminari, formazione per docenti, laboratori per ragazzi e una mostra di 8 mila libri al CIFA con oltre 5 mila titoli.

Il Festival del Libro di Bibbiena quest’anno è un’esplosione di novità e di personaggi di grande spessore conosciuti dal grande pubblico e sul grande schermo.

Da Vinicio Marchioni, “Il Freddo” di Romanzo Criminale, alla sua prima impresa letteraria, passando da Roberta Recchia (1° marzo) che con Tutta la vita che resta, in poche settimane dall’uscita nelle librerie è già in tutte le classifiche che contano e tradotto in quindici paesi europei.

Marchioni aprirà il festival in anteprima a Soci al Berrettarossa prima di tuffarsi in una nuova avventura cinematografica il 21 febbraio, Pablo Trincia lo chiuderà il 19 marzo.

Nelle tre settimane di festival ci saranno però tantissimi altri autori che hanno vinto tutto: da Pierdomenico Baccalario (al CIFA il 25 Febbraio), a Luigi Dal Cin con un seminario di scrittura creativa (28 febbraio), Alessandro Q Ferrari (2 marzo), Marco Erba (3 marzo) con il suo libro Città d’Argento e Il male che hai dentro. Ci sarà anche Maddalena Vaglio Tanet vincitrice del Premio Strega 2024 8+ con “RIM e le parole liberate”, mentre Andrea Franzoso tornerà con Ero un bullo anche nella versione teatrale.

Su leggerelibri.it si può scaricare il programma, vedere giorno per giorno gli eventi e i luoghi del festival, e prenotare il proprio posto dove necessario. La partecipazione agli eventi del festival è gratuita.

Le scuole del territorio e alcune scuole di Arezzo, parteciperanno attivamente la mattina a laboratori di fumetto, scrittura, creatività e immersione nei testi con gli autori, in percorsi studiato e organizzati solo per studenti, studentesse e docenti.

Parteciperanno al festival anche autori e artisti locali che hanno conquistato il mondo come Sara Lovari, il fumettista Giuseppe Scapigliati, l’illustratore Stefano Raggi.

Molte sono le novità del Festival a livello di coinvolgimento delle varie associazioni e realtà del territorio a partire dai Club del Libro della Biblioteca di Bibbiena, alla possibilità di iscriversi come volontari del festival online su leggerelibri.it, le attività con i commercianti del centro storico che realizzeranno vetrine dedicate con l’esposizione dei libri e ospiteranno gli autori per i firmacopie, le foto, fino alle attività di alternanza scuola lavoro con ragazzi e ragazze degli istituti superiori Fermi e Galilei. A proposito di questo aspetto i due gruppi hanno lanciato un podcast https://open.spotify.com/show/2TemuIXrf69Ce4pgQPRIDH?si=rehCOP57ThGgQIB1nVUB2Q, uno spot video sul festival e realizzeranno anche interviste agli autori, comunicati stampa e presenteranno alcune serate del festival.

L’Assessora alla Cultura di Bibbiena Francesca Nassini commenta: “Il festival è cresciuto e per questo si è sentito pronto a coinvolgere ancora di più il territorio che ha risposto in maniera entusiasta. La cosa incredibile è la partecipazione di tante persone di tutte le età e accomunate dalla passione per i libri e la lettura. L’amministrazione comunale ha investito tanto in questo progetto di cui, quest’anno, credo di poter dire, raccoglieremo tanti frutti, alcuni già adesso prima di iniziare come il coinvolgimento delle scuole anche aretine, della partecipazione dei ragazzi e delle ragazze degli istituti superiori e dei volontari. Ringrazio la giunta per la fiducia che mi ha dato e Katia e Gabriele di Mondadori Point Casentino per il prezioso supporto organizzativo. Un grazie a Silvia Zichella e tutto l’ufficio cultura del comune”.

Il Presidente della Provincia Alessandro Polcri: “Un plauso all’interessante iniziativa del Comune di Bibbiena che valorizza la lettura come strumento formativo attraverso appuntamenti dedicati ai ragazzi che non saranno solo spettatori, ma anche protagonisti attivi della manifestazione. In una società sempre più digitale, il festival del libro rappresenta un’ulteriore occasione di sensibilizzazione alla lettura, oltre ad richiamo forte per la riscoperta dell’intera vallata del Casentino, dato che il tema dominante sarà il viaggio.”

Quest’anno il tema del festival è il viaggio. Un viaggio in tante direzioni, ma soprattutto dentro se stessi. e molti degli autori presenti parleranno proprio di questo viaggio inteso come un andare alla ricerca della propria identità, gli altri, il proprio senso del limite.

Katia Albertoni di Mondadori Point co organizzatrice del festival commenta: “Per tutti questi motivi, quello che noi definiamo viaggio deve essere visto sempre come un’occasione di arricchimento della nostra anima. E la mostra del libro, come la scelta degli autori, va in questa direzione di offrire ai giovani un percorso di riscoperta del loro mondo interiore. Presso il Centro Italiano della Fotografia di Autore a Bibbiena allestiremo la mostra con 8 mila libri e 5 mila titoli, tutti nuovi con proposte e percorsi divisi per età e tematiche dagli 0 anni in su. Ringrazio le case editrici che ci hanno dato fiducia e hanno scommesso nuovamente su Bibbiena, Ringrazio anche l’amministrazione per l’investimento in questo percorso di vita, di cultura e di socialità che ci ha permesso di portare in Casentino tante persone e i loro mondi”.