Festival dei Cammini di Francesco: il resoconto del primo weekend

Arezzo, 3 giugno 2024 – Si è concluso ieri, domenica 2 giugno, il primo weekend di appuntamenti del Festival dei Cammini di Francesco in Alta Valle del Tevere. Tanti gli eventi in calendario che hanno interessato i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Anghiari, Citerna e San Giustino. L’inaugurazione di giovedì 30 maggio alla presenza di Monsignor Luciano Paolucci Bedini e Monsignor Andrea Migliavacca ha aperto ufficialmente l’ottava edizione della manifestazione itinerante che ha visto, già in queste prime quattro giornate, partecipazione di pubblico e numerosi spunti di riflessione sul tema del “dono”.

A Monterchi il professor Marino Niola ha fornito un’interpretazione prettamente antropologica del concetto di dono definito come “principio attivo della vita e vera matrice del legame sociale. Donare, oltre che motore della società è allo stesso tempo motore dell’economia”; Venerdì 31 maggio a Pieve Santo Stefano il dialogo fra Giovanna Zucconie il professor Vittorio Lingiardi ha aperto una finestra di riflessione dal punto di vista della psicanalisi su come “il dono è antagonistico all’attenzione verso sé stessi e donare è scomparire a favore dell’illuminazione dell’altro” con particolari riferimenti a come, alcuni studiosi, hanno interpretato il concetto di dono. Nella serata di venerdì il Festival si è spostato ad Anghiari dove Giovanni Scifoni con lo spettacolo “Frà” ha presentato al numeroso pubblico presente in Piazza Baldaccio una personalissima interpretazione di San Francesco da un punto di vista “moderno, attuale ed esilarante”.

Sabato 1° giugno la tappa di Citerna ha visto la partecipazione del professor Stefano Zamagni che ha sviluppato da un punto di vista prettamente economico il concetto di “dono e fiducia”, fiducia che può essere declinata in senso verticale e orizzontale diventando, così, altro dalla parola stessa e che viene connessa ad un altro termine, “economia civile”, definito da Zamagni “un paradigma e non una teoria” e di Andrea Iacomini e Riccardo Bonacinache hanno affrontato il tema del volontariato, dell’attività delle associazioni non governative e della narrazione, spesso complessa, dei fatti che accadono nel mondo. La giornata si è poi conclusa con lo spettacolo “Rumba”, di e con Ascanio Celestini, che sul palcoscenico ha fornito la sua personale rappresentazione di un “San Francesco ai giorni d’oggi, la vita del poverello di Assisi nell’Italia contemporanea”. Il primo weekend si è concluso domenica 2 giugno con due incontri a Villa Magherini Graziani a San Giustino sul tema delle migrazioni e della sofferenza e di come quest’ultima viene percepita dal singolo: Natalia Cangi ha dialogato con Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, realtà da sempre impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. Insieme a loro presenti sul palco anche Loredana Damian e Abdoulie Bojang che hanno raccontato al pubblico le loro storie di migranti, costretti a fuggire dai loro paesi di origine; sul tema delle migrazioni, poi, lo skipper di ResQ Tommaso Stella ha raccontato la sua personale esperienza di soccorritore nel Mar Mediterraneo. La giornata si è conclusa con le emozionanti considerazioni di Nicola Gardini e padre Pietro Maranesi sul difficile e delicato tema del dono connesso alla “sofferenza”, concetto declinato nelle sue diverse sfaccettature.

Come ogni anno non sono mancate le apprezzate escursioni organizzate dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro alla scoperta dei tesori naturalistici della vallata. Le quattro camminate hanno registrato il tutto esaurito, a testimonianza dell’interesse crescente della popolazione e degli appassionati di outdoor verso il patrimonio naturale e spirituale del territorio altotiberino.

“Il bilancio di questo primo fine settimana è assolutamente positivo” è quanto dichiarato da David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina. “Siamo molto soddisfatti: le tematiche affrontate sono state tantissime, molti amici del Festival hanno declinato il tema del dono sotto svariati aspetti. La cosa positiva è stata vedere a tutti gli appuntamenti la partecipazione attiva del pubblico, questo è il segnale che il Festival sta creando quella rete di interesse sul territorio che era l’obiettivo fondamentale. Si è parlato di dono come elemento capace di creare relazioni di fiducia fra le persone e sotto questo aspetto, il nostro Festival, sta diventando esso stesso un dono. Non possiamo fare altro, quindi, che sperare in una partecipazione simile anche per i prossimi appuntamenti del Festival”.

Di seguito il programma del secondo weekend di Festival dei Cammini di Francesco(6/7/8/9 giugno):

Si riparte mercoledì 5 giugno con lo spettacolo teatrale itinerante “3 e 14- La stagione dell’amore” inizialmente previsto per giovedì 30 maggio a Monterchi ma rinviato a causa delle condizioni meteo. Lo spettacolo, a cura della Compagnia teatro stabile di Anghiari e progetto vincitore del bando “Francesco in scena” si svolgerà nel centro storico di Monterchi con prima replica alle ore 20.30 e seconda replica alle ore 21.30 con ritrovo navetta al parcheggio di Piazzale San Rocco. Tutte le informazioni sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/314-la-stagione-dellamore/

Giovedì 6 giugno (Città di Castello)

Alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, è in programma l’incontro “Dal dono alla donazione. Il ruolo delle fondazioni a supporto del terzo settore” con Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Banca Etica, Fondazione Cattolica, Unicredit Foundation e Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello. L’incontro è gratuito con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/dal-dono-alla-donazione-il-ruolo-delle-fondazioni-a-supporto-del-terzo-settore/

Alle ore 21.00, in piazza Gabriotti, si svolgerà l’incontro “Il dono della narrazione: una riflessione sull’attualità” con Pif (Pierfrancesco Diliberto)in dialogo con Giovanna Zucconi (evento SOLD OUT).

Venerdì 7 giugno (Anghiari)

Alle ore 18.00, al Teatro di Anghiari, si svolgerà il Concerto e la premiazione del 2° Concorso Internazionale di Composizione con ospite d’eccezione e voce recitante David Riondino. L’ingresso è gratuito con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/concerto-e-premiazione-2-concorso-internazionale-di-composizione/

Alle ore 21.30, in piazza Baldaccio, è in programma il concerto “Filippo Graziani canta Ivan”, “Per gli amici tour 2024” con Filippo Graziani. Il concerto è a pagamento con acquisto biglietti direttamente dal sito del Festival dei Cammini di Francesco a questo link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/ivan-per-gli-amici/ (Costo biglietto: 15€ intero, 12€ ridotto soci Coop)

Sabato 8 giugno (Sansepolcro)

Alle ore 18.00, presso il Chiostro di San Francesco, è in programma l’incontro “I doni della scienza” con Mario Tozzi (evento SOLD OUT).

Alle ore 21.30, presso Fonte Groppa dell’Orso a Montecasale, si svolgerà il concerto “Musica nella natura: emozioni in dono” di Ed Menichella (evento SOLD OUT. L’ingresso alla location dell’evento avverrà tramite navetta dalle ore 20.15)

Domenica 9 giugno (Caprese Michelangelo e Anghiari)

Alle ore 18.00, presso il Castello di Caprese, è in programma l’incontro “Punire e perdonare: il dono della giustizia” con Gherardo Colombo, presenta Leonardo Magnani (l’accesso alla location dell’incontro avverrà tramite navetta alle 17.15)

Alle ore 21.30, in piazza Baldaccio ad Anghiari, si svolgerà lo spettacolo “Chiara e Francesco” a cura dell’Accademia Teatrale di Firenze. Lo spettacolo è gratuito con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/chiara-e-francesco/

Ricordiamo che, nell’ambito del Festival dei Cammini di Francesco, il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro organizza escursioni e camminate alla scoperta del territorio della vallata umbro-toscana. Questi gli appuntamenti del secondo weekend di Festival:

CITTA’ DI CASTELLO (6 giugno): alle ore 17.30 è in programma “Caccia in città alla conquista di Tiferno”, una caccia al tesoro nel centro storico. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/caccia-in-citta-alla-conquista-di-tiferno/

ANGHIARI (7 giugno): alle ore 9.00 partenza dalla Fabbrica della Natura, Ponte alla Piera per l’ “Anello di Montauto. Escursione nella riserva naturale dei monti rognosi” (Distanza: 10.2 km; Dislivello: +356m; Difficoltà: Escursionistico). La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-montauto/

SANSEPOLCRO (8 giugno): alle ore 17.00 partenza con navetta dal parcheggio di Via dei Molini per l’“Anello pomeridiano di Montecasale. Escursione nel sentiero del contrabbandiere” (Distanza: 6.6 km; Dislivello: +309m; Difficoltà: Escursionistico). La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-pomeridiano-di-montecasale/

CAPRESE MICHELANGELO (9 giugno): alle ore 8.30 partenza dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Fragaiolo per la “Traversata dell’Alpe di Catenaia. Escursione all’eremo della Casella” (Distanza: 13.6 km; Dislivello: +657m; Difficoltà :Escursionistico). La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuare sul sito del Festival dei Cammini di Francesco al seguente link: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/traversata-dellalpe-di-catenaia/

A tutti gli incontri del Festival dei Cammini di Francesco sarà presente una postazione bookshop a cura di Libreria del frattempo, Libreria Paci e Fondazione Archivio Diaristico nazionale dove sarà possibile consultare e acquistare i libri degli ospiti presenti ai vari eventi in programma.

Ricordiamo inoltre che Festival dei Cammini di Francesco, in occasione dell’ottava edizione dedicata al “dono”, lancia una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione di sangue in collaborazione con Avis Città di Castello, San Giustino e Sansepolcro e Fratres Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi e Pieve Santo Stefano. In concomitanza dele tappe del Festival Avis e Fratres saranno presenti con i loro stand per promuovere e raccogliere le adesioni. Ogni nuovo donatore avrà diritto ad un posto riservato in occasione della serata finale del Festival dei Cammini di Francesco il 9 giugno 2024.