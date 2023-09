Festival "Con-Vivere" Il ricco programma della seconda serata

Secondo giorno di "Con-Vivere" a Carrara. Il programma vede la presenza della direttrice di Qn-La Nazione-il Resto del Carlino-Il Giorno, Agnese Pini, alle 18.30 nel giardino di Palazzo Binelli per un dialogo su "Memoria ed esperienza umana" con Marta Matteini. Alle 20 a Palazzo Cucchiari, di Giulia Lami sul conflitto russo ucraino. Sempre alle 20 nel giardino di Palazzo Binelli focus su "Pani e panigacci", alle 20.30 omaggio a Maria Callas all’Accademia di Belle Arti, alle 20.45 in corso Rosselli conferenza di Stefano Massini (foto) "Alfabeto delle emozioni". Alle 21 in piazza Alberica si parla di Lola Ridge e Sibilla Aleramo e alle 21.45 sul sagrato della chiesa del suffragio l’omaggio "Un uomo chiamato Bob Dylan".