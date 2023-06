Festa della musica con l’Ensemble Vocale Aretino

Arezzo, 14 giugno 2023 – Eva – Ensemble Vocale Aretino, formazione corale diretta dal M° Eugenio Dalla Noce, organizza e presenta in occasione della festa della Musica 2023, promossa a livello nazionale da Feniarco e dall’Associazione Cori Toscana di cui fa parte, una Rassegna Corale il 21 giugno alle h 21:00 presso la Chiesa di Badia delle Sante Flora e Lucilla di Arezzo. All’evento prenderanno parte altre due note realtà del panorama corale aretino: il Coro Bruno Banchetti di Capolona diretto dal M° Luca Baque’ e KASTALIA – Ensemble Vocale Femminile, diretta anch’essa dal M° Eugenio Dalla Noce.

Belli ed estremamente vari i repertori che verrano presentati al pubblico con musiche di Palestrina, Arcadelt, Bettinelli, Elgar, Manolo Da Rold ed altri in un percorso che va dal contrappunto della polifonia rinascimentale fino ai giorni nostri. Un particolare ringraziamento va a Padre Francesco per aver concesso di cantare in una delle chiese più belle e suggestive di Arezzo.