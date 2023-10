Festa della castagna e del porcino a Lucignano

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre, su iniziativa del rione rosso blu di Porta Murata, a Lucignano torna l’appuntamento con la “Festa della castagna e del porcino”. Le due irresistibili prelibatezze autunnali saranno le autentiche protagoniste del fine settimana in “Uno dei borghi più belli d’Italia”, insieme ad un ricco calendario di eventi a cura del rione della presidente Elena Goti. Nel corso della tre giorni si svolgerà il Mercatino dell’Artigianato con animazione per bambini; dalle 20.30 di venerdì e sabato “Oktoberfest”, mentre domenica sono in programma il pranzo rosso-blu e la merenda, sempre con un ricco menu, castagne calde e funghi al chilo, oltre all’accompagnamento musicale. “Un’altra bella iniziativa che animerà il fine settimana di Lucignano e che conferma la vivacità dei nostri rioni – dichiara il sindaco Roberta Casini – in numerose aree a ridosso del centro storico siamo pronti ad accogliere, in aree attrezzate, i camperisti che ogni anno partecipano numerosi a questa e altre iniziative”.