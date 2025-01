Arezzo, 23 gennaio 2025 – “EXPOARTE Città di Arezzo” è la nuova mostra mercato di arte moderna e contemporanea che farà il suo esordio sabato 29 e domenica 30 marzo nel quartiere fieristico di Arezzo Fiere e Congressi.

In un layout espositivo improntato a eleganza ed essenzialità, “EXPOARTE Città di Arezzo” proporrà oltre ottanta gallerie che portano avanti, ciascuna con il proprio stile, una prospettiva peculiare su cosa significhi oggi vivere l’arte moderna e contemporanea. Il risultato è una mostra mercato che contempla un ampio gradiente espressivo, il cui denominatore comune è la capacità di emozionare collezionisti e appassionati.

La mostra viene proposta dalla segreteria organizzativa del Centro Fiera di Montichiari in collaborazione con la Direzione artistica di Gianni e Matteo Zucca, replicando il format vincente di “EXPOARTE Città di Montichiari”, manifestazione promossa con successo da sei edizioni a Montichiari (BS).

“EXPOARTE Città di Arezzo” offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello con la presenza di gallerie selezionate da tutta Italia. Un appuntamento che apre la primavera all’insegna dell’amore per l’arte, con una formula che punta a valorizzare gli artisti più quotati del momento ma anche le migliori voci emergenti che, per la loro carica innovativa e la capacità di pensare fuori dagli schemi, sono destinate lasciare il segno nel prossimo futuro.

“La nuova mostra “EXPOARTE Città di Arezzo” nasce dall’esperienza di “EXPOARTE Città di Montichiari” – spiega Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera di Montichiari – Il successo della manifestazione si è consolidato grazie alla qualità della proposta espositiva, frutto dell’attento lavoro del direttore artistico Gianni Zucca, e alla forte sintonia con il territorio. Grazie alla collaborazione con Arezzo Fiere e Congressi, siamo felici di proporre la stessa formula in un contesto che, da sempre, ha un legame speciale con l’arte.”

“Questa preziosa iniziativa – spiega a sua volta Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi – si inserisce nell’ormai collaudato e vincente percorso operativo di Arezzo Fiere, nel quale sono previsti nei prossimi mesi molti appuntamenti di grande appeal e di grande fascino. Il dialogo e la collaborazione tra la nostra Fiera e quella di Montichiari per la realizzazione di “EXPOARTE Città di Arezzo” – che offrirà agli appassionati e collezionisti di arte moderna e contemporanea un’esposizione di alto livello – testimonia come il nostro spazio fieristico stia sempre più ritrovando la sua funzione centrale di volano economico del territorio, ma anche nazionale e internazionale per il Made in Italy.” “Ospitiamo quindi davvero con grande piacere – afferma ancora Vannetti – questo evento nazionale qui ad Arezzo: da sempre ospitiamo con grande successo eventi di rilievo come questo, che fa da vetrina e promozione del mondo dell’arte moderna e contemporanea: è un’importante novità per la nostra Fiera, un evento che si presenta infine con grandissime potenzialità, vista la storica attitudine creativa e artistica di un territorio come quello aretino e toscano”.

L’appuntamento con la prima edizione di “EXPOARTE Città di Arezzo” è ad Arezzo Fiere sabato 29 e domenica 30 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 19. Venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 16.00, sarà proposto un vernissage/anteprima. Per informazioni: www.expoartearezzo.it