Cosa fare il 1 maggio al chiuso: alcune idee in caso di pioggia

Firenze, 1 maggio 2024 – Potrebbe volgere al brutto il meteo in Toscana nella giornata del 1 maggio. Che, in caso di bel tempo, rappresenta un bel momento per iniziare la stagione delle scampagnate e della tintarella.

Palazzo Blu a Pisa

Con l’allerta gialla che è stata diramata dalla Protezione Civile per pioggia, ecco qualche idea per passare la festa dei lavoratori al chiuso, al riparo dalle intemperie. Idee per tutti i gusti, considerando che molti eventi che erano previsti all’aperto sono stati infatti spostati in altro luogo proprio per le previsioni meteo inclementi.

Festa con Bobo Rondelli

Bobo Rondelli

Si svolgerà al The Cage in via del Vecchio Lazzeretto a Livorno il concerto del 1 maggio con Bobo Rondelli tra gli artisti. La giornata era stata inizialmente prevista in Fortezza Nuova, all’aperto, ma le previsioni meteo hanno consigliato una location al chiuso. Porte aperte a partire dalle 16.30 con tanti artisti sul palco. Tra gli altri, anche Unchained e Luarte Project fino al gran finale appunto con Bobo Rondelli.

La Mostra dell’Artigianato a Firenze

Mostra dell'Artigianato a Firenze

Si svolge a Firenze e chiude proprio il 1 maggio, ultimo giorno per visitarla, la Mostra dell’Artigianato. Con stand da tutto il mondo. Una grande occasione per vedere e acquistare le produzioni che arrivano dai quattro angoli del globo. L’appuntamento si tiene come da tradizione alla Fortezza da Basso. Qui info, biglietti e orari.

Banksy a Volterra

Si intitola “Banksy, realismo capitalista” la mostra che fa tappa a Volterra e che raccoglie le opere del celebre street artist. Un’occasione per visitare la città tempo permettendo e per vedere dal vivo opere contemporanee, alcune diventate iconiche. La mostra è al Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena in piazza San Giovanni. La mostra farà parte del biglietto cumulativo del percorso di visita 'Anima di Volterra'.

Manuel Fior a Pisa

Un'opera di Manuel Fior

Le illustrazioni del geniale Manuel Fior sono al centro della mostra di Palazzo Blu a Pisa. La mostra propone al visitatore le tavole originali dell’artista. L’esposizione resterà aperta fino al 1 settembre 2024. Fior è un vero talento dell’illustrazione e del fumetto italiani. Classe 1975, cesenate, l’artista ha ricevuto numerosi premi tra cui quello del Festival di Angolueme.

"Angeli caduti”

A Palazzo Strozzi a Firenze c’è la mostra “Angeli caduti” di Anselm Kiefer. La mostra curata da Arturo Galansino e promossa da Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio presenta il corpus di uno dei più grandi artisti tra XX e XXI secolo. Qui maggiori informazioni

Tutti i musei aperti

Sono tanti i musei aperti in Toscana nella giornata del 1 maggio. Da non perdere anche le visite nelle ville e nelle dimore storiche. Un ricco programma che trovate a questo link.