Entra nel vivo il Terre d’Arezzo Music Fest

Arezzo, 23 luglio 2024 – Opera Viwa con MIC Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazioni Comunali della Provincia di Arezzo presentano il Terre d’Arezzo Music Fest.

Ecco nel dettaglio i prossimi appuntamenti del Festival:

Mercoledì 24 luglio 2024, ore 21.15 Capolona. Piazza di Bibbiano (loc. Bibbiano) ITALIAN WOMEN IN MUSIC Silvia Di Falco, soprano – Palma Di Gaetano, flauto Angela Ignacchiti, pianoforte

Sabato 27 luglio 2024, ore 21.15 Chiusi della Verna. Castello di Sarna VISIONI, LA MUSICA DEL GRANDE CINEMA Sator Duo. Musica e Immagini Paolo Castellani, violino – Francesco Di Giandomenico, chitarra Il concerto, ad ingresso libero, sarà preceduto alle ore 19.30 da una visita guidata a cura di Armando Cherici e degustazione di prodotti del territorio. Quota di partecipazione 15 €, con prenotazione obbligatorio al Cell e Whatsapp 366 444 9152

AREZZO ORGAN FESTIVAL Domenica 28 luglio 2024, ore 19.30 Arezzo. Cattedrale dei SS Pietro e Donato CAPPELLA MUSICALE LAURETANA Coro della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci Andrea Trovato, organo - Adriano Caroletti, direttore

Lunedì 29 luglio 2024, ore 21.15 Sansepolcro. Auditorium di S. Chiara TANGOS Y VALZER Martin Munch, pianoforte (Germania)

Martedì 30 luglio 2024, ore 21.15 Castiglion Fibocchi. Piazza Chiesa SS Pietro e Ilario DANZE DAL MONDO Trio Amaj Joseph e Antero Arena, violini – Maria Assunta Munafò, pianoforte

Mercoledì 31 luglio 2024, ore 21.15 Monterchi. Giardini Musei Civici della Madonna del Parto FRA TANGO E COLONNE SONORE Raffaele Bertolini, clarinetto – Gianni Fassetta, fisarmonica

Ad agosto, evento straordinario:

LA BOHEME di Giacomo Puccini, Lunedì 5 agosto 2024, ore 21.00 Piazza Masaccio. San Giovanni Valdarno

Opera Lirica in 4 atti su libretto di L. Illica e G. Giacosa Orchestra delle Terre Verdiane – Coro dell’Opera di Parma Stefano Giaroli, direttore – Alessandro Brachetti, regia Nel 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini Evento in collaborazione con Unicoop Firenze Prevendita: online su www.ciaotickets.com (QR code) e in loco presso la Pro Loco di San Giovanni Valdarno (Piazza Cavour, 3 - San Giovanni Valdarno, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 9:30 alle 12:30)