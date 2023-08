Elba, un’isola di musica senza confini Esibizione a sorpresa di Kremer

Il numero magico è 27. Perchè fino ad ora sono 27 le edizioni di “Elba Isola Musicale D’Europa“, in programma dal 27 agosto al 10 settembre a Portoferraio e in altri Comuni dell’Isola d’Elba - Capoliveri, Rio, Marciana e Marciana Marina - con un’ inedita gita fuori porta all’isola di Capraia. Oltre 60 musicisti, provenienti da 20 nazioni diverse, fra solisti affermati a livello internazionale e giovani talenti, 16 eventi, 9 location. Sarà quindi come sempre un festival di respiro internazionale nel solco del connubio tra musica e natura, tra arte e storia, e del dialogo tra repertori, stili e suoni diversi, dalla musica da camera e sinfonica al jazz e alla musica brasiliana. "Oltre alla grande novità rappresentata dall’evento all’Isola di Capraia - dice George Edelman, direttore artistico del festival durante la conferenza di presentazione -, anche quest’anno diamo seguito al progetto dell’Elba Festival Orchestra, che abbiamo ideato con successo lo scorso anno e al quale teniamo in modo particolare, offrendo così ancora una volta la possibilità a tanti giovani musicisti, provenienti da diversi angoli d’Europa e anche da più lontano, di confrontarsi con solisti di grande esperienza".

Da Rachmaninov a Chaplin passando per il Sud America e Mozart, il programma è come sempre molto vasto. A cominciaredall’evento inaugurale di domenica 27 agosto che avrà come ospite d’eccezione, in esclusiva nazionale, il violinista Gidon Kremer, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Sergej Rachmaninov. L’evento all’isola di Capraia si terrà il 29 agosto con partenza alle 14 da Portoferrario pe raggiungere la chiesa di San’Agostino dove sul palco si esibiranno alle 18 le violiniste Aki Saulière e Chiara Sannicandro, insieme al violinista Georgy Kovalev, al violoncellista Raphael Bell e al contrabbassista Amerigo Bernardi.

Non mancherà il jazz con il rodatissimo quartetto del trombettista Fabrizio Bosso, impegnato sabato 9 settembre a Marciana Marina. Tra gli altri ospiti Liana Gourdjia, Mario Brunello, Enrico Pace Plínio Fernandes, Günter Buchwald. Il 1 settembre, spazio al tango al teatro Flamingo di Capoliveri alle 18,30, con il duo violoncello - chitarra formato da due giovani musicisti di talento, Erica Piccotti e Gian Marco Ciampa. "Può essere definito un festival d’eccellenza che mette assieme musica, cultura e natura in un contesto artistico che va ben oltre i confini nazionali" - afferma Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. L’incontro tra musica e cinema, porrà il sigillo finale domenica 10 settembre. Il compositore e direttore tedesco Günter Buchwald con il suo ensemble improCinema daranno nuova veste musicale a tre cortometraggi di Charlie Chaplin.

Ludovica Criscitiello