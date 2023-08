Due angeli dell'Arma salvano anziano a Piombino (Livorno): arresto cardiaco scongiurato

PIOMBINO (Livorno)

E’ tornato a vivere. Albo Corallini 78 anni di Piombino, ce l’ha fatta grazie a due carabinieri. I militari per interminabili minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Ieri fra le lacrime Albo ha potuto ringraziare quei due militari, in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Piombino, che grazie all’abilitazione al primo soccorso mediante ’Blsd’ (Basic Life Support Defibrillation), che hanno conseguito in un corso specifico, hanno saputo come operare in maniera professionale. Sono il vicebrigadiere Pasquale Giordano e l’appuntato scelto Nicola Rossi. In un caldo pomeriggio di agosto, mentre stavano rientrando in caserma, al termine del loro turno, hanno notato un uomo riverso a terra vicino ad uno scooter adagiato sulla strada: era caduto a causa di un malore improvviso. I militari si sono subito fermati a prestare soccorso: l’uomo era privo di sensi e soprattutto non aveva battito cardiaco. I due carabinieri, dopo aver subito richiesto alla Centrale Operativa l’intervento dell’unità sanitaria di rianimazione con il medico, hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco.

Una manovra ininterrotta, contro il tempo, alternandosi continuamente, uno a premere sul torace e l’altro in contatto telefonico con lo specialista medico del 118, che li guidava fornendo indicazioni tecniche. Le attività frenetiche si sono protratte per diversi minuti anche a causa delle difficoltà riscontrate dall’ambulanza ad arrivare per il traffico. Una volta sul posto, i sanitari hanno accertato che i militari stavano effettuando la manovra come da manuale, facendoli addirittura proseguire, in loro presenza, sino ad assistere alla ripresa delle funzioni vitali dell’uomo per poi, una volta ritenute stabili, trasportarlo in ospedale. Il cuore di Albo è tornato a battere, ad oggi non è più in pericolo di vita. Senza le procedure mediche tempestivamente condotte dai due carabinieri, non sarebbe sopravvissuto.

Maila Papi