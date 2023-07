Domenica 9 luglio il Mercatale a Camaldoli

Arezzo, 8 luglio 2023 – Appuntamento per turisti e visitatori con tanti prodotti tradizionali aretini della rete del “Mercatale” in trasferta a Camaldoli in programma per domenica 9 luglio dalle 9 alle 19. Confesercenti anche quest’anno organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Poppi e della Camera di commercio Arezzo - Siena.

“Il Mercatale, durante il periodo estivo - sottolinea Lucio Gori di Confesercenti Arezzo – a partire dalla prossima domenica avrà un calendario di appuntamenti, alternandosi tra Badia Prataglia e la stessa Camaldoli.

Domenica 9 luglio, primo appuntamento dalle 9 alle 19 con questo format che unisce natura, arte, spiritualità e la valorizzazione dei prodotti tradizionali del territorio. Questi gli ingredienti che potranno trovare i tanti visitatori che domenica saliranno a Camaldoli nel cuore delle foreste casentinesi, alla ricerca del contatto con la natura, l’arte, la spiritualità o anche semplicemente di un po' di refrigerio dalla calura delle città.

“I numerosi turisti e visitatori” aggiunge Gori “troveranno ad accoglierli otto produttori locali con marmellate, mieli, frutti e verdure di stagione, legumi e farine, tartufi freschi, formaggi freschi e stagionati, birre artigianali, utili sia per un piacevole picnic oppure da gustare in compagnia al ritorno a casa. Crediamo che l’iniziativa possa rappresentare uno straordinario strumento di promozione per le nostre eccellenze anche nei confronti dei numerosi turisti italiani che soprattutto in questo periodo, visiteranno uno dei luoghi di maggiore attrazione”. “Gli stand del Mercatale - conclude Lucio Gori di Confesercenti - garantiscono la genuinità dei prodotti per un’offerta che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero. Dunque un’iniziativa di forte promozione per le nostre eccellenze presenti, ma anche di valorizzazione per un parco nazionale che anno dopo anno, si sta dimostrando un fondamentale volano turistico per le strutture della ristorazione, della ricettività diffusa, per l’intera economia del territorio nel suo complesso”.