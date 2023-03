Festa del papà 2023, ecco cosa fare a Firenze

Conventino

Firenze, 18 marzo 2023 – La fiera di San Giuseppe, il mercato vintage e quello con le specialità piemontesi, l'artigianato agroalimentare e artistico e i laboratori per i più piccoli. E' una domenica con tante iniziative a Firenze, dove si potrà festeggiare la festa del papà in tanti modi diversi. Ecco i principali appuntamenti di domenica 19 marzo.

Fiere e mercati

Nell'ambito della settimana del fiorentino, torna in Santa Croce, dalle 8.30 alle 19.30, la Fiera di San Giuseppe, organizzata dalla Fivag Cisl di Firenze. Dalle 8 alle 20 c'è il grande mercato quaresimale delle Cascine e alla stessa ora la Fierucola in piazza Santo Spirito. Al piazzale Michelangelo si possono gustare le eccellenze enogastronomiche piemontesi in occasione della fiera itinerante che fa tappa a Firenze dalle 9.30 alle 19.30.

Il vintage al Visarno

All'ippodromo delle Cascine domenica 19 marzo sarà la seconda e ultima giornata del Visarno market dedicato a vintage, handmade, modernariato, illustrazioni, vinili e design. Orario dalle 10 alle 19, con ingresso a pagamento di 3 euro.

Artigianato tradizionale in Santa Maria Novella

Dalle 10 alle 20 in piazza Santa Maria Novella si potranno vedere all’opera maestri orafi, pellettieri, ceramisti, pittori e tanti altri artigiani artistici toscani di Ars Muralis, progetto nato nel 2020 con l’obiettivo di riportare nelle piazze l’eccellenza del saper fare. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze.

Artigianato di gusto al Conventino

Al Conventino Fuori le Mura in via Giano della Bella 20, è di scena l'edizione primaverile de “Il gusto toscano”, l'evento gratuito dedicato all'artigianato agroalimentare di qualità, 'al buono, al bello e al fatto bene”. In programma masterclass, degustazioni, showcooking, presentazioni, con quasi 30 aziende presenti tra cantine, produttori di specialità culinarie tradizionali e particolari, eidee regalo “no stress” a chilometro zero. L’orario di accesso dei visitatori è dalle 11 alle 20.

Il laboratorio di Pinocchio

Alle 11 e alle 15, nel Museo di Palazzo Vecchio, Muse organizza il laboratorio “Nel mondo di Pinocchio”. A 140 anni dalla pubblicazione di 'Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino', nato dall’immaginazione sapiente del fiorentino Collodi, e in occasione dell’installazione artistica presente in Palazzo Vecchio, i bambini e i loro accompagnatori saranno coinvolti in un viaggio fra gli eventi del burattino più famoso di sempre, ripercorrendone le vicissitudini - insieme ai personaggi più famosi del romanzo - grazie a un suo grande interprete. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria a [email protected] Tel. 055-2768224.