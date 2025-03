Arezzo, 14 marzo 2025 – Domenica 16 marzo la presentazione del libro di Luca Serafini “La ragazza dai pantaloni verdi”

La storia di Giusy Conti e la tragedia dell’Heysel

Si svolgerà domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:00 presso l'Auditorium "Aldo Ducci" la presentazione del libro "La Ragazza dai Pantaloni Verdi" del giornalista Luca Serafini. Il libro ripercorre la storia di Giuseppina Conti, detta Giusy, una giovane tifosa della Juventus vittima della tragedia dell'Heysel nel 1985. Serafini racconta la vita di Giusy, i suoi sogni e la sua tragica scomparsa, in un commovente omaggio alla sua memoria. Organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo, l’evento offrirà un'occasione per ricordare la tragedia dell'Heysel e per riflettere sull'importanza della memoria e del rispetto nel mondo dello sport.