Diego Della Rina, la nuova personale a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 11 novembre 2023 – Franco e immediato, eclettico e istintivo: Diego Della Rina, pittore biturgense, figlio d’arte (suo padre Enzo è artista ben noto a Sansepolcro), è il protagonista della nuova personale che Marcello Medici e Stefano Vannini, ideatori della giovane Sansepolcro Art Gallery, propongono ne loro spazio di via XX Settembre nel capoluogo biturgense a partire da domani sabato 11 novembre e fino a venerdì 24. Due settimane per conoscere da vicino la produzione di questo istrionico creativo che ha saputo imporsi all’attenzione di pubblico e critica grazie a un percorso che lo ha visto approdare all’astrattismo con l’energia e la carica di chi ha scoperto un modo inedito di esprimersi: pennello e spatola, voglia di sperimentare e tecniche diverse caratterizzano i suoi lavori più recenti. Ed è la freschezza delle emozioni, tradotta in cromatismi senza inutili pudori, quella che maggiormente raggiunge chi guarda questi lavori di un artista che, nella sua evoluzione, ha sperimentato tecniche, discipline e fonti d’ispirazione le più diverse e che oggi trova nella pittura astratta il mezzo più sincero per comunicare la propria interiorità. Una mostra tutta da vedere e assaporare.