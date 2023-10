Design, materiali e arredo dell’ospitalità: il punto a ‘InOut’

Come sarà organizzato lo spazio delle prossime vacanze, nella camera d’albergo o in una tenda glamour? Hitech, open air, sofisticato? La risposta si troverà a InOut, il nuovo format di Italian Exhibition Group dedicato alla progettazione delle nuove soluzioni per l’accoglienza turistica, che si terrà negli stessi giorni di Ttg nell’ala Est della Fiera di Rimini. Un unico evento, per un catalogo completo che parte dalle tendenze d’arredo per l’hôtellerie, all’outdoor del camping e glamping, nello storico brand Sia Hospitality Design; i rivestimenti e materiali per architettura con Superfaces; le attrezzature e l’arredo per il turismo balneare con Sun Beach&Outdoor; e la novità di Greenscape, per progettare spazi esterni o interni all’insegna del dialogo con la natura, siano giardini, terrazze o serre.