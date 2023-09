Dedicato alla Generazione Z a Firenze: Idee e storie a tempo di musica

FIRENZE

Si arricchisce di ulteriori contenuti il programma nella seconda edizione di Next Generation Fest, la giornata evento organizzata da Regione Toscana e Giovanisì (progetto della Regione per l’autonomia dei giovani), per ispirare le nuove generazioni attraverso le storie e le parole di loro coetanei, in una giornata di condivisione e riflessione su temi a loro vicini. Il 21 ottobre (ore 10-23) star del ballo e del pop italiano trasformeranno il palco del Teatro del Maggio Musicale di Firenze in un grande show dove parole, riflessioni e storie della Generazione Z al centro dell’evento si alterneranno con le melodie e le coreografie di giovani artisti, cantanti e ballerine, sempre più noti e affermati tra il grande pubblico. Una maratona di 13 ore tra esibizioni, performance, testimonianze e coinvolgimento del pubblico, alla quale sarà possibile partecipare gratuitamente, previa registrazione su nextgenerationfest.giovanisi.it.

Quest’anno, nome di prestigio per le sessioni dedicate alla danza e al ballo sarà quello di Elena D’Amario, la ballerina di “Amici di Maria De Filippi”. Per la musica pop italiana, invece, considerevole la rappresentanza di chi ha già calcato il palco di Sanremo. Oltre ad Ermal Meta, vincitore degli MTV Europe Music Awards 2017 e del Festival di Sanremo 2018, ci saranno Leo Gassman, che tre anni fa si impose come primo classificato tra le Nuove Proposte; Olly, ora in tour in tutta Italia dopo due sold out a Milano e Roma, i Colla Zio, collettivo milanese senza etichette e già finalista al Premio Tenco e Sethu, che ha partecipato a Sanremo 2023 e con la sua musica vuole raccontare una generazione.