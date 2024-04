Arezzo, 4 aprile 2024 – Dal 12 al 14 aprile torna nel centro storico di Montevarchi la XIII° edizione di “Varchi Comics”, il festival del fumetto e del fantastico che ogni anno raduna tanti giovani e appassionati diventando un appuntamento fisso per il settore. Varchi Comics è tra gli eventi promossi a livello nazionale dalla Rete Italiana del fumetto a sottolinearne l’importanza e il riconoscimento acquisito nel tempo. La locandina di questa edizione è stata realizzata da Moreno Chiacchera, illustratore e cartoonist, che collabora con le più importanti case editrici italiane ed estere, ma anche con importanti emittenti televisive.

La tre giorni del fumetto sarà caratterizzata anche da “Montevarchi street food comics” in piazza Varchi dove saranno allestiti food trucks, musica live, area giochi e artisti di strada. Si parte venerdì 12, alle ore 22.00, con il “Cartoon party” al Politeama con Dj e musica dal vivo. Oltre a piazza Varchi, saranno altre tre le aree del centro storico interessate dal festival, ognuna con una funzione ben precisa: il Circolo Stanze Ulivieri che ospiterà i giochi da tavolo, lo Spazio Politeama per l’area “mercato” di hobbisti e case editrici, ma anche un’area “talk” per proiezioni, ospiti ed approfondimenti, infine l’Auditorium per giochi di ruolo dal vivo. Il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dal referente di Varchi Comics Daniele Mafucci

“Il Varchi Comics è un’eccellenza di Montevarchi – afferma il Sindaco - un grande evento che questa Amministrazione continua a portare nel centro storico coinvolgendo i suoi luoghi più importanti e i centri di aggregazione della città. Ringrazio Varchi Comics per l’impegno nell’organizzazione di un’iniziativa che è un fiore all’occhiello per tutta la nostra comunità, un’iniziativa molto attrattiva per il territorio, perché non saranno presenti solo artisti e protagonisti del settore, ma anche tanti giovani appassionati e semplici curiosi che raggiungeranno la nostra città per assistere ad un programma unico e con un’ampia offerta sul mondo del fumetto. Organizzazione, passione e impegno, saranno ancora una volta le parole d’ordine per il successo di un evento che noi consideriamo un onore che sia montevarchino”

“Siamo giunti alla 13esima edizione- afferma Daniele Mafucci -un traguardo importante che ha contribuito a far conoscere Montevarchi come città e come territorio attraverso il mondo del fumetto e non solo. Questo è sempre stato l’obiettivo principale fin dalla prima edizione. Da un paio di edizioni ci stiamo aprendo anche ad altre realtà come youtubers, gdr, giochi di ruolo e giochi da tavolo che gravitano comunque intorno al mondo nerd e del fumetto per venire incontro anche alle nuove generazioni. Questo è possibile grazie alla partecipazione di nuovi ragazzi che aiutano il Varchi e che ci permettono di avere un ricambio non sono generazionale ma anche di idee e di tendenze. Ci sono tante realtà ed associazioni a Montevarchi e nel Valdarno, e vorremmo sempre più che Varchi Comics potesse diventare un polo attrattivo per farle crescere e crescere insieme a loro”