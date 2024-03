Da Prato all’Olimpo del rap: "Così collaboro con Kanye West"

La svolta è arrivata in un caldo pomeriggio di fine luglio. La svolta vera, quella che in meno di 48 ore ti proietta nell’Olimpo della musica a soli 26 anni. Arturo Fratini, pratese, in arte Lester Nowhere, è giovane con una passione innata e un talento vero per la musica. Lui è un beatmaker, un costruttore di parti ritmiche con al proprio attivo 50 milioni di ascolti su Spotify. Fare della musica un mestiere però non è cosa banale e gli ascolti non bastano. Il suo idolo, lui che è stato avviato alla musica dal padre quando era ancora bambino, si chiama Kanye West, il discusso e famosissimo rapper che vanta oltre 21 milioni di album venduti. "Ricevo un messaggio da un amico in cui mi dice che Kanye è a Prato". Il primo pensiero è che non sia vero, poi il web certifica che è davvero in città.

"È il mio idolo, mi dico che non posso perdere l’occasione di incontrarlo". Da lì inizia una caccia matta e disperatissima per tutta la città. "Non sapevo dove fosse, così inizio a girare la città cercando qualcosa che mi porti a Kayne", racconta Fratini. Poi la folgorazione: davanti ad un capannone industriale della zona tessile di Prato (il rapper ha anche un brand di moda) uno stuolo di auto con i vetri oscurati. "Capisco che è lì, resto per ore ad aspettare, ma nulla", dice. La ricerca di Fratini va avanti per due giorni fino a quando, seguendo lo stuolo di auto dai vetri oscurati, il rapper non decide di fermarsi davanti al Pecci di Prato. "È la mia occasione, mi dico, faccio di tutto per farmi notare". E la magia succede davvero. West manda un assistente a prendere cd e numero di telefono da Fratini. Da quel giorno è stato un crescendo, è iniziata una collaborazione tra il produttore americano e il musicista pratese che si è concretizzata in Vultures volume 1, l’ultimo album di West all’interno del quale c’è ’King’, canzone costruita sulla traccia di Arturo Fratini, in arte Lester Nowhere.

