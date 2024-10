Arezzo, 9 ottobre 2024 – "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi", nella Biblioteca comunale di Sansepolcro presentazione del libro di Toni Capuozzo.

Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con l’Associazione Cultura Nazionale, è lieto di invitare la cittadinanza a un importante evento culturale e formativo che vedrà protagonista il noto giornalista e reporter di guerra Toni Capuozzo. Mercoledì 16 ottobre 2024, presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, alle ore 18:00, Capuozzo presenterà il suo ultimo libro intitolato "Cos’è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi".

Questo volume, arricchito dai contributi del generale Francesco Ippoliti e illustrato da Armando Miron Polacco, è un’opera che si propone di spiegare ai giovani, in modo chiaro e comprensibile, i temi complessi legati ai conflitti bellici. Attraverso racconti e testimonianze, Capuozzo approfondisce non solo gli aspetti storici e geopolitici della guerra, ma anche le sue drammatiche conseguenze umane. L'obiettivo è stimolare una riflessione critica nei più giovani, affinché possano comprendere meglio i meccanismi e gli impatti delle guerre, spesso percepite come lontane o incomprensibili.

Toni Capuozzo, con la sua vasta esperienza come corrispondente da zone di conflitto in tutto il mondo, porta in questo libro la sua voce autorevole e appassionata. Un racconto che non solo documenta i fatti, ma che cerca di trasmettere un messaggio di consapevolezza e pace alle nuove generazioni.

L'incontro sarà un'occasione unica per ascoltare dalla viva voce dell’autore le storie dietro la stesura del libro e per discutere di temi di grande attualità come la pace, la guerra e il ruolo della società civile nel prevenire i conflitti.

L’ingresso è libero e gratuito, e l’evento si rivolge non solo ai ragazzi, ma a tutti coloro che desiderano approfondire una tematica di grande rilevanza sociale.

appuntamento mercoledì 16 ottobre 2024, ore 18:00, Biblioteca Comunale Dionisio Roberti, via XX Settembre n. 131, Sansepolcro.

Per informazioni: contattare la biblioteca o l’ufficio cultura del Comune di Sansepolcro.