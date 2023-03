Cosa fare in Toscana fino al 26 marzo: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

I Maneskin (Instagram)

Firenze, 20 marzo 2023 – Dai Maneskin ai Coma_Cose: la settimana che va dal 20 al 26 marzo è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Firenze, 20 marzo

Uno dei volti più apprezzati della nuova comicità italiana, uno spettacolo che ha fatto il pieno di pubblico e, finalmente, l’attesa tappa fiorentina. Max Angioni sarà in scena il 20 marzo (ore 21) al Tuscany Hall di Firenze. E con sé porterà l’esilarante show “Miracolato”.



Firenze, 21 marzo

Il 21 marzo (ore 21) al Tuscany Hall c’è “Sono cambiato”, il nuovo spettacolo di Angelo Duro (prodotto dalla società che lo stesso Angelo Duro ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, “Da Solo Produzioni”) che… “sta devastando tutti i teatri d’Italia”.



Siena, 20 e 21 marzo

Lo spettacolo “Boys don't cry” va in scena al Teatro dei Rinnovati di Siena il 20 e 21 marzo (ore 21).



Firenze, 20 e 21 marzo

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a Firenze: il 20 e 21 marzo al Mandela Forum di Firenze fa tappa il tour dei Maneskin, “Loud Kids Tour”.



Firenze, 21-26 marzo

Inganni e morte, fedeltà agli altri e tradimento di se stessi, parole che seducono e silenzi che uccidono. La straordinaria storia d’amore e di amicizia di Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand ritrova la sua forza e la sua attualità in “Cirano deve morire”, che il giovane Leonardo Manzan ha scritto con Rocco Placidi e dirige dal 21 al 26 marzo (ore 21, domenica ore 16,30) al Teatro di Rifredi.



Poggibonsi (Siena), 22 marzo

Al Politeama di Poggibonsi, il 22 marzo (ore 21) è in programma “Balasso fa Ruzante - Amori disperati in tempo di guerre”, spettacolo di e con Natalino Balasso e con Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, per la regia Marta Dalla Via.



Pisa, 23 marzo

Al Teatro Verdi di Pisa, il 23 marzo (ore 21) è in programma “Eri con me – Alice canta Battiato”, concerto di Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello.



Pisa, 23 marzo

La band alternative rock “I Segreti di Hansel” sul palco del Teatro Nuovo di Pisa accompagnata, alla chitarra, da una vera e propria icona della scena underground italiana: Mr. Dome La Muerte. L’appuntamento è per il 23 marzo (ore 21,30)



Arezzo, 23 marzo

Il 23 marzo (ore 21) sul palco del teatro Petrarca di Arezzo va in scena “Hybris”, l’ultimo lavoro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, un connubio artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo.



Grosseto, 23 marzo

Nell’aula magna del Polo universitario grossetano, il 23 marzo (ore 16), per “Incontri con le voci dell’archeologia”, c’è l’appuntamento con “Antiche vasche scavate nella roccia trachitica: il caso dei “Palmenti della Balzina” a Roccastrada” con Noemi Nelli e Asia Marianelli.



Montecatini Terme (Pistoia), 24 marzo

Al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il 24 marzo (ore 21) va in scena il musical “Grease” della Compagnia della Rancia.



Pescia (Pistoia), 24 marzo

Al Teatro Pacini di Pescia, il 24 marzo (ore 21) c’è Bobo Rondelli con il concerto “Ciampi ve lo faccio vedere io”.



Pistoia, 24 marzo

“Un pomeriggio con Friedrich Dürrenmatt” è il titolo dell’incontro in programma il 24 marzo (ore 17) nella sala Manzini della biblioteca comunale San Giorgio di Pistoia. L’iniziativa fa parte del ciclo “Giallo ad alta voce”, a cura di Giallo Pistoia con Giuseppe Previti e Dora Donarelli.



Cavriglia (Arezzo), 24 marzo

Il 24 marzo (ore 21,30) sul palco del teatro comunale di Cavriglia, Maria Amelia Monti è la protagonista dello spettacolo “La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi”.



Viareggio (Lucca), 25 marzo

Al Teatro Jenco di Viareggio, il 25 marzo (ore 21) è di scena “La prova contraria”, il thriller teatrale con Fiona May.



Prato, 25 marzo

Per la rassegna “Politeama Spring Dance”, il 25 marzo (alle 21), al Politeama Pratese, è in programma “Ask yourself, Who’s next?” della compagnia toscana Kinesis Contemporary Dance Company, con la coreografia di Angelo Egarese.



Firenze, 25 e 26 marzo

Al Viper Theatre di Firenze, il 25 e 26 marzo (ore 21) è in programma il concerto dei Coma_Cose, “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”. Insieme alle nuove canzoni, California e Fausto Lama suoneranno anche i brani che - dall’underground al Festival di Sanremo - li hanno fatti apprezzare da un pubblico sempre più vasto.