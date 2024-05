Cortona, spettacolo e camminata: due iniziative di solidarietà nel weekend

Arezzo, 23 maggio 2024 – Il weekend di eventi inizia sabato 25 maggio alle ore 21:15 con «Amore senza cuore», uno spettacolo che combina musica e parola al Teatro «Luca Signorelli». Questa serata è stata organizzata grazie all’impegno e alla partecipazione del gruppo «Medici & Musica» che hanno accolto l’intento dell’associazione. Grazie al contributo del Comune di Cortona, l’intero ricavato della serata sarà destinato a questo importante scopo. Il costo del biglietto è di 15 euro a persona. Il corpo di ballo è composto da Elena Petruccioli, Elisabetta Farsetti, Emma Sommella e Stella Barneschi; le voci recitanti sono di Giuliana Bianchi e Marco Sgrevi.

La solidarietà continua domenica 26 maggio con una camminata solidale che si svolgerà al Parco della Cerventosa. Il ritrovo è alle ore 10 al ristorante di Portole, la camminata ha una lunghezza di circa 8 km ed è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al sostegno della ricerca. La partecipazione ha un costo di 10 euro a persona e al termine della passeggiata i partecipanti riceveranno un panino e dell’acqua.

«Invitiamo tutti a unirsi a noi in questi due giorni di eventi - dichiarano dall’associazione Glio.Ma - Ogni contributo è prezioso e contribuisce a portare avanti una causa in cui crediamo fermamente, promuovendo allo stesso tempo la cultura e l’attività fisica. Per maggiori dettagli e per prenotare la vostra partecipazione ai due eventi potete visitare i nostri canali Instagram e Facebook e contattare direttamente l’associazione Glio.Ma».