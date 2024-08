Cortona, piazza Signorelli si rifà il look con lo spettacolo «Panariello Vs Masini, il ritorno».

Arezzo, 30 agosto 2024 – Piazza Signorelli si rifà il look con lo spettacolo «Panariello Vs Masini, il ritorno». Domenica 1 settembre, alle 21 a Cortona il duo si esibirà di fronte ad una platea di oltre 1300 spettatori. Per consentire l’accesso alle abitazioni e ai locali della piazza sono state condivise alcune indicazioni per rendere quanto più compatibili le esigenze di visitatori, cittadini e degli organizzatori dell’appuntamento. Il palco e le sedute sono già pronte e riguardo la circolazione nel centro storico di Cortona, la Polizia municipale ha emanato una specifica ordinanza https://www.comune.cortona.ar.it/novita/comunicati/modifica-della-circolazione-stradale-su-alcune-piazze-e-strade-del-centro-storico-di-cortona Il giorno dello spettacolo, il pubblico munito di biglietto potrà accedere dalle ore 20 esclusivamente da piazza della Repubblica. L’Amministrazione comunale e Cortona Sviluppo hanno condiviso con i commercianti la possibilità di trasmettere entro le 14 del primo settembre la lista delle prenotazioni dei rispettivi clienti. Per ragioni organizzative, i locali non potranno contare sui tavolini esterni, ma potranno far accomodare gli ospiti negli ambienti interni. Gli organizzatori hanno avvisato i residenti e i proprietari di strutture ricettive di fornire i nominativi delle persone che la sera del primo settembre avranno la necessità di rientrare o uscire dalla dimora. Il flusso sarà possibile fino alle ore 20,00 tramite filtraggio al cancello di piazza della Repubblica. Successivamente e durante lo spettacolo, residenti e dimoranti accreditati, dovranno essere accompagnati dal personale della sicurezza. Il primo settembre la Polizia municipale ha previsto l’apertura alla sosta nel viale del Parterre. Più semplice la logistica dell’appuntamento del 31 agosto con il Premio Cortonantiquaria. La serata inizierà alle 21 ed è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.